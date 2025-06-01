日職／孫易磊11天5登板 日本球迷擔心：球速不到150了…

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊今天再度登板，雖然1局無失分的演出拿下第3次中繼成功，但最快球速掉到149公里，11天出賽5場的頻率，就連日本球迷也擔心「這樣使用方式是不是太過頭？」

火腿隊今天靠著雷耶斯（Franmil Reyes）敲出再見陽春砲，以1：0擊敗羅德隊，孫易磊在8局上0：0平手時上場，雖然被敲出2支安打但沒有失分，拿下中繼成功。

然而今天孫易磊5顆速球都只有149公里，跟前4場都能投超過150公里大不同，就有日本球迷說：「說『孫易磊沒有被過度使用』派的各位，現在他已經投不出150公里了，你們怎麼看呢？」

有球迷指出，目前一軍的另一位中繼投手山本拓實，從開季至今出賽僅8場，5月下旬加入的孫易磊就已經累積5場出賽，其中一次還跨局投了2局，「也不是其他中繼投手出場太頻繁、需要輪休的情況，這種登板管理到底是怎麼搞的？」