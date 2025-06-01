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日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

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日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊獲得中繼成功。截圖自畫面
孫易磊獲得中繼成功。截圖自畫面

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊，今天再度把關緊繃局面，面對羅德隊8局上0：０登板，中繼1局雖被敲2安打，但守住無失分，最快球速149公里，入手第3次中繼成功。火腿靠9局下雷耶斯（Franmil Reyes）敲出再見陽春砲，以1：0打贏這場投手戰。

火腿由北山亘基先發7局被敲5安打、無失分，但打線面對羅德洋投佛斯（Austin Voth）也束手無策，在他8局投球任內僅出現2安打。

0：0平手局面，孫易磊在8局接手投球，面對岡大海149公里直球被打穿中間防線，但他想拚二壘，原先判決安全上壘，火腿挑戰後改判出局；面對藤原恭大，第1球是接近5號位的149公里，再被敲出安打，但接下來讓山本大斗、安田尚憲都擊出飛球遭到接殺。

河野竜生9局上讓羅德打線三上三下，9局下葛雷諾（Tayron Guerrero）登板，面對首位打者雷耶斯，就被擊出再見全壘打，葛雷諾留下0.0局投球承擔敗投。

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羅德 火腿

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