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中職／悍將遭打爆後大變陣 張育成回歸帶辛元旭和2投本季首升一軍
富邦悍將隊昨天遭台鋼雄鷹隊爆打，以0：14慘敗，今天陣容有大幅異動，4升4降，不僅主砲張育成回歸，還帶著辛元旭、歐書誠、岳少華前進一軍支援前線，3人都是本季首度升上一軍。
張育成4月13日因撲三壘造成左肩拉傷，上周日開始在二軍打復健賽，出賽3場，合計8打數出現1支一壘打，今天回歸一軍。
另一位重要援兵為辛元旭，他在去年開季打擊手感火燙，但因回壘撲壘導致肩膀受傷動刀，2024年球季提前報銷，今年已在二軍出賽24場繳出打擊率0.338，但由於肩膀傳球仍受限，原本先以指定打擊在二軍出賽，最近開始負擔一壘守備，也在今天升上一軍。
歐書誠春訓時手肘不適、岳少華去年季後骨刺動刀，雙雙在今天升上一軍，悍將降下高國麟、蕭憶銘、陳鐿中、張瑞麟。
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