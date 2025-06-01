棒球／59勝0敗賽季！美國大學寫下超狂紀錄 首支不敗球隊

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）寫下超狂紀錄，以59勝0敗結束今年賽季，成為大學棒球歷史上首支整季不敗的球隊，也奪下隊史首座全國大學校際體育協會（NAIA）冠軍。

飛行員隊今天雖然以13：7拿下勝利，為完美賽季收尾，不過過程中有些驚濤駭浪，前段曾一度以0：4落後，在6局下打下4分後才掌握領先。

PERFECTION: LSU Shreveport (59-0) becomes the first team ever to finish baseball season undefeated. NAIA World Series Champions! @LSUSathletics defeats Southeastern (FL), 13-7 pic.twitter.com/I5CQDBKwWu — Chris Demirdjian (@ChrisDemirdjian) 2025年5月31日

飛行員隊整季1分差贏球的比賽僅有4場，其他幾乎都是壓倒性優勢，共有27場比賽得分達雙位數，包括3月對上德州學院（Texas College）時的兩場誇張比數「37：0、42：4」，整季團隊打擊數據為打擊率3成61、上壘率4成93、長打率0.601。

🚨PERFECT PILOTS!👑



LSU SHREVEPORT (59-0) WINS THE 2025 NAIA NATIONAL CHAMPIONSHIP!



#1 LSUS defeats #6 SEU 13-7 to win their first National Championship in program history and complete the perfect season going 59-0! #NAIABall @LSUS_Baseball @LSUSathletics pic.twitter.com/VnAizel4iJ — NAIA Ball (@NAIABall) 2025年5月31日

隊中每一位打滿100打席的選手，打擊率都超過3成，其中戴芬波特（Ryan Davenport）、史溫達（Anthony Swenda）以及與傳奇球星同名的吉布森（Josh Gibson），三人打擊率破4成。

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）成為大學棒球歷史上首支整季不敗的球隊。 美國聯合通訊社

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校位於路易斯安那州西北部，全校約1萬名學生，飛行員隊過去25年都是NAIA的強權，這個聯盟是由全美241所中小型學校所組成。

飛行員隊自2005年起連續進入全國錦標賽，在總教練尼芬朵夫（Brad Neffendorf）執教的6個球季成績是270勝49敗，2021、2022及今年三度打進世界大賽，終於在今年封王。