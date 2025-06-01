快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／59勝0敗賽季！美國大學寫下超狂紀錄 首支不敗球隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）寫下59勝0敗超狂紀錄。 美聯社
美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）寫下59勝0敗超狂紀錄。 美聯社

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）寫下超狂紀錄，以59勝0敗結束今年賽季，成為大學棒球歷史上首支整季不敗的球隊，也奪下隊史首座全國大學校際體育協會（NAIA）冠軍。

飛行員隊今天雖然以13：7拿下勝利，為完美賽季收尾，不過過程中有些驚濤駭浪，前段曾一度以0：4落後，在6局下打下4分後才掌握領先。

飛行員隊整季1分差贏球的比賽僅有4場，其他幾乎都是壓倒性優勢，共有27場比賽得分達雙位數，包括3月對上德州學院（Texas College）時的兩場誇張比數「37：0、42：4」，整季團隊打擊數據為打擊率3成61、上壘率4成93、長打率0.601。

隊中每一位打滿100打席的選手，打擊率都超過3成，其中戴芬波特（Ryan Davenport）、史溫達（Anthony Swenda）以及與傳奇球星同名的吉布森（Josh Gibson），三人打擊率破4成。

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）成為大學棒球歷史上首支整季不敗的球隊。 美國聯合通訊社
美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）成為大學棒球歷史上首支整季不敗的球隊。 美國聯合通訊社

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校位於路易斯安那州西北部，全校約1萬名學生，飛行員隊過去25年都是NAIA的強權，這個聯盟是由全美241所中小型學校所組成。

飛行員隊自2005年起連續進入全國錦標賽，在總教練尼芬朵夫（Brad Neffendorf）執教的6個球季成績是270勝49敗，2021、2022及今年三度打進世界大賽，終於在今年封王。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

波特 世界大賽

延伸閱讀

黃偉哲：歡迎棒球名人堂進駐亞太棒球訓練中心

台積在德打造設計中心 預計第3季啟用

NBA／金塊四大戰將各破20分 OT擊潰雷霆系列賽2：1領先

NBA／波特左肩傷影響發揮 金塊陣容深度備受考驗

相關新聞

中職／魔鷹月底小額刷富邦 2數據追平聯盟史上洋將單月紀錄

台鋼雄鷹隊昨天以14：0打爆富邦悍將隊，洋砲魔鷹在5月最後一場比賽再添3支一壘打，單月累積60壘打數，以及他的9支全壘打...

棒球／59勝0敗賽季！美國大學寫下超狂紀錄 首支不敗球隊

美國路易斯安那州立大學什里夫波特分校（LSU Shreveport）的飛行員隊（Pilots）寫下超狂紀錄，以59勝0敗...

中職／好痛！申皓瑋跑壘遇「蛋擊」 球團回報傷情

富邦悍將隊全隊打擊近況正好，但連續兩場都有外野手因場上意外提前退場，昨天是陳真被觸身球打到下巴，今天換申皓瑋在跑壘時被對...

中職／重提林哲瑄事件 林益全自省若成熟處理結果會不同

統一獅隊野手林益全出版新書內容引起討論。林益全今天表示，未預料會引發討論，回顧林哲瑄事件，他坦承當時年輕不成熟，若大家用...

中職／端午熱鬥！兄弟牛棚放火燒進延長賽 龍隊終止3連敗

中職今天三場端午大戰，洲際棒球場的龍象戰打得最糾結，中信兄弟牛棚燒光原本最多的4分領先，味全龍纏鬥至延長賽11局上猛攻4...

中職／不敗！後勁6局無失分16連勝 雄鷹24安暴打悍將

台鋼雄鷹隊後勁的「不敗神話」繼續延續，今晚隊友敲出破隊史紀錄的24支安打相挺，後勁也繳出先發6局無失分的好投，幫助球隊以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。