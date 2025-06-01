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中職／魔鷹月底小額刷富邦 2數據追平聯盟史上洋將單月紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片

台鋼雄鷹隊昨天以14：0打爆富邦悍將隊，洋砲魔鷹在5月最後一場比賽再添3支一壘打，單月累積60壘打數，以及他的9支全壘打，兩數據都追平中職史上外籍選手單月最多紀錄。

魔鷹5月火力兇猛，20場比賽敲出28支安打、9轟、24分打點，繳出打擊率0.359、上壘率0.425、長打率0.769以及整體攻擊指數1.194的華麗成績單。

魔鷹兩項數字平洋砲單月紀錄，比較可惜的是全壘打都集中在上半個月，最近一次開轟已是18日，當時單月9轟早早追平1996年9月時報鷹隊丹尼歐（13場）、2007年7月統一獅隊布雷（15場）的9轟紀錄，但無緣刷出新高，魔鷹接下來連9場未開轟，停留在平紀錄的9轟。

洋砲單月壘打數紀錄則屬於1996年9月丹尼歐的60，魔鷹至昨天賽前累積57壘打數，靠單場3支一壘打積少成多，最終也以60壘打數結算。

若加上本土選手來看，魔鷹單月9轟與多人並列史上第3，前兩位為2019年6月朱育賢11轟、2009年4月林智勝10轟；壘打數則要被「海放」到並列第14，前兩名還是上述兩人，朱育賢、林智勝當時分別打下80、66壘打數，接下來第2到5名依序為2017年4月蔣智賢65、2016年9月林哲瑄和王柏融都是64。

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魔鷹 林智勝 朱育賢

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