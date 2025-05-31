中職／端午熱鬥！兄弟牛棚放火燒進延長賽 龍隊終止3連敗

中職今天三場端午大戰，洲際棒球場的龍象戰打得最糾結，中信兄弟牛棚燒光原本最多的4分領先，味全龍纏鬥至延長賽11局上猛攻4分，最終以14：10拿下勝利結束這場4小時22分大戰，終止3連敗。

兄弟先發投手魏碩成雖然5局丟掉4分，但打線猛攻讓他在6：4領先時退場，2局下許基宏的陽春砲先追回1分，個人連兩天開轟，而3局下滿壘時許基宏又靠觸身球擠回1分打點，詹子賢的適時安打敲回2分，5局下則是岳政華在滿壘時選到四壞保送擠回1分。

6局上蔣少宏陽春砲棒打謝榮豪，追到1分差，雖然6局下兄弟又敲回3分，來到9：4領先，然而兄弟牛棚卻開始爆炸，7局上劉基鴻的二壘安打先追1分，朱育賢兩分砲又追到1分落後，接著龍隊又是連3支安打，林辰勳的安打將比數追平，這4分都記在第7局登板的陳冠穎帳上。

龍隊在先發投手鋼龍4.2局被敲8支安打、掉6分退場後，第7局乾脆推出今年定位先發的王維中中繼，2局無失分維繫領先局面，後續接手的陳冠偉、陳禹勳、李超合計僅失在延長賽突破僵局制的1分。

兩隊9：9打進延長賽後，第10局雙方各取得1分，11局上牛棚用完的兄弟同樣推出先發定位的鄭凱文，結果卻是被連敲4支安打，丟掉4分後才連抓3個出局數，承擔敗投。