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中職／不敗！後勁6局無失分16連勝 雄鷹24安暴打悍將
台鋼雄鷹隊後勁的「不敗神話」繼續延續，今晚隊友敲出破隊史紀錄的24支安打相挺，後勁也繳出先發6局無失分的好投，幫助球隊以14：0擊敗富邦悍將隊，跨季16連勝獨居中職史上第2長、洋投最長紀錄。
後勁前次吞敗已要追溯至2023年8月24日，當時還效力樂天桃猿隊是後援敗，3場後援勝、13場先發勝，16連勝獨居史上第二，甩開15連勝的2008年強森、1995-96年郭進興，僅次於「嘟嘟」潘威倫的21連勝。
能夠延續連勝，後勁自己功不可沒，加上今晚已經連續16場交出至少6局、自責分3分以內的優質先發，追平2007年前統一獅洋投彼得並列史上第3長，史上最長是強森的連18場。
隊友也給予後勁滿滿的愛，今天賽前的得分援護率是4.5，在中職投超過40局的先發投手排第8，隊內第2僅次於石萬金的5.28。
今天更是大進補，雄鷹打線前5局猛攻10分，1局下魔鷹適時安打先馳得點，2局下吳念庭、3局下張肇元的安打各敲回1分，4局下郭阜林適時安打還有對手暴投得到2分，5局下更是一輪猛攻，單局5支安打、2次四壞，打了10個人次攻下5分。
雄鷹打線在後勁退場後仍追加分數，8局下開局連續6人上壘，5支安打加上1次保送，攻下3分，陳致嘉的雙殺打也進帳1分，這局的安打數也讓雄鷹超越原本的單場20安紀錄，改寫隊史新高。
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