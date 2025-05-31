快訊

兒睽違2年回家驚見「200萬存款一夕領光」 老母吐真相讓他好自責

俄正妹畢業舞會穿「深V洋裝」驚動校長 狂吸百萬點閱

妻兒抵醫院…三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／不敗！後勁6局無失分16連勝 雄鷹24安暴打悍將

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊後勁的「不敗神話」繼續延續，今晚隊友敲出破隊史紀錄的24支安打相挺，後勁也繳出先發6局無失分的好投，幫助球隊以14：0擊敗富邦悍將隊，跨季16連勝獨居中職史上第2長、洋投最長紀錄。

後勁前次吞敗已要追溯至2023年8月24日，當時還效力樂天桃猿隊是後援敗，3場後援勝、13場先發勝，16連勝獨居史上第二，甩開15連勝的2008年強森、1995-96年郭進興，僅次於「嘟嘟」潘威倫的21連勝。

能夠延續連勝，後勁自己功不可沒，加上今晚已經連續16場交出至少6局、自責分3分以內的優質先發，追平2007年前統一獅洋投彼得並列史上第3長，史上最長是強森的連18場。

隊友也給予後勁滿滿的愛，今天賽前的得分援護率是4.5，在中職投超過40局的先發投手排第8，隊內第2僅次於石萬金的5.28。

今天更是大進補，雄鷹打線前5局猛攻10分，1局下魔鷹適時安打先馳得點，2局下吳念庭、3局下張肇元的安打各敲回1分，4局下郭阜林適時安打還有對手暴投得到2分，5局下更是一輪猛攻，單局5支安打、2次四壞，打了10個人次攻下5分。

雄鷹打線在後勁退場後仍追加分數，8局下開局連續6人上壘，5支安打加上1次保送，攻下3分，陳致嘉的雙殺打也進帳1分，這局的安打數也讓雄鷹超越原本的單場20安紀錄，改寫隊史新高。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

潘威倫 富邦悍將 吳念庭 台鋼雄鷹 中職

延伸閱讀

中職／悍將暌違1367天單場3轟！申皓瑋雙響砲 大火炸雄鷹

影／無限暢飲區太嗨？中職兄弟雄鷹高雄對壘 球迷賽後暴走被壓制

中職／王威晨延長賽敲超前二壘打 兄弟擊敗雄鷹6連勝

中職／沒有看錯！悍將0:3落後成功越獄 打爆獅隊終止對戰7連敗

相關新聞

中職／好痛！申皓瑋跑壘遇「蛋擊」 球團回報傷情

富邦悍將隊全隊打擊近況正好，但連續兩場都有外野手因場上意外提前退場，昨天是陳真被觸身球打到下巴，今天換申皓瑋在跑壘時被對...

中職／重提林哲瑄事件 林益全自省若成熟處理結果會不同

統一獅隊野手林益全出版新書內容引起討論。林益全今天表示，未預料會引發討論，回顧林哲瑄事件，他坦承當時年輕不成熟，若大家用...

中職／不敗！後勁6局無失分16連勝 雄鷹24安暴打悍將

台鋼雄鷹隊後勁的「不敗神話」繼續延續，今晚隊友敲出破隊史紀錄的24支安打相挺，後勁也繳出先發6局無失分的好投，幫助球隊以...

華南青少棒／黃子齊雙響砲 北市打線發揮勝基隆

華南青少棒賽台北市今天打線爆發，團隊共敲29安包括3發全壘打，黃子齊雙響砲，單場3安貢獻7分打點，率隊以35比0、4局擊...

U12世界盃棒球賽22人培訓名單出爐 章子健領軍

華南金控盃全國少棒賽台北市隊今天完成連霸、取得U12世界盃棒球賽台灣隊組訓權，由總教練章子健領軍，賽後選出22人培訓名單...

中職／5月狂！魔神樂7局凍結獅隊火力 飛力獅破皮4局退場敗

統一獅隊洋投飛力獅又出現手指破皮，先發4局失2分就退場，而昨天敲出14支安打的打線今天也熄火，樂天桃猿隊魔神樂7局無失分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。