華南青少棒／黃子齊雙響砲 北市打線發揮勝基隆

華南青少棒賽台北市今天打線爆發，團隊共敲29安包括3發全壘打，黃子齊雙響砲，單場3安貢獻7分打點，率隊以35比0、4局擊敗基隆市；高雄市今天以7比4擊敗南投縣。

114年華南金控盃全國青少棒賽台北市昨天首戰擊敗澎湖縣隊，今天與基隆市隊交手打線發揮，1到4局、局局得分，開賽首局單局敲出8支安打，其中林品佑、黃子齊都開轟，另有3次四壞保送，加上對手送上3次失誤，一口氣攻下11分。

2局上台北市隊一口氣打了18人次，敲出12支安打，單局再添14分、拉開領先差距，3局黃子齊再開轟，台北市攻勢串聯再攻下9分，4局上多拿1分、順利搶勝。

黃子齊今天前4打席上壘率百分百，敲出3支安打，包括2轟，選到2次四壞保送，跑出1次盜壘成功，貢獻7分打點、打擊表現最亮眼，林品佑單場3安包括1轟，貢獻6分打點。

高雄市隊今天與南投縣隊交手，兩隊5局打完4比4平手，高雄市隊6局上靠著王騵立適時安打超前比數，7局上再靠著羅文成適時二壘打，再添2分保險分，以7比4搶勝。