U12世界盃棒球賽22人培訓名單出爐 章子健領軍

華南金控盃全國少棒賽台北市隊今天完成連霸、取得U12世界盃棒球賽台灣隊組訓權，由總教練章子健領軍，賽後選出22人培訓名單，其中徵召LLB少棒、小馬少棒代表隊各1人。

台北市隊今天在華南金控盃全國少棒賽冠軍戰以5比4擊敗高雄市隊奪冠，取得今年7月底在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場舉行的U12世界盃棒球賽台灣代表隊組訓權，也是章子健首度掌U12世界盃台灣隊兵符。

冠軍賽後召開選訓會議選出22人培訓名單，教練團成員還有林閔建、吳亮頡，投手9人為侯東佑、黃宇謙、吳尚澄、劉冠頡、潘秉昊、陳宇申、鍾定栩，徵召LLB少棒賽代表隊球員陳啟盛、小馬少棒代表隊謝承濬。

捕手3人包括華南少棒賽MVP李權恩，還有古夢杰、何宇威，內野手6人為林書延、王威、李秉容、林楷宸、張允恩、李昀潤，外野手4人為莊英翊、張鄭承祐、何羣、胡誠恩。

台灣曾在2019年U12世界盃奪冠、為隊史第2冠，上屆2023年在冠軍戰不敵美國、奪下亞軍，今年賽事將於7月25日至8月3日舉行，台灣與日本、古巴、澳洲、墨西哥、德國同在A組，B組有美國、韓國、南非、巴拿馬、多明尼加和捷克。

台灣25日開幕戰迎戰古巴，接著依序與澳洲、日本、德國、墨西哥交手，爭取分組前3名晉級超級循環賽複賽機會，力拚隊史第3冠。