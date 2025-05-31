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中職／5月狂！魔神樂7局凍結獅隊火力 飛力獅破皮4局退場敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。圖／樂天桃猿隊提供

統一獅隊洋投飛力獅又出現手指破皮，先發4局失2分就退場，而昨天敲出14支安打的打線今天也熄火，樂天桃猿隊魔神樂7局無失分好投領銜，以5：1擊敗獅隊。

猿隊今天2局上就靠張閔勛的適時安打先馳得點，4局上李勛傑的三壘安打敲回第2分，而飛力獅在此局右手已經出現破皮，再次血染球褲，投完後也沒有再上場。

中繼的胡智爲撐了3局，只有6局上2出局後被近況火燙的李勛傑敲出二壘安打，丟掉1分，7局上更是投出三上三下，只不過3分的落後在8局上因為游擊手陳聖平的失誤又多掉1分。

魔神樂壓制了獅隊打線7局，僅被敲出2支安打，另有5次三振、2次四壞保送，在隊友幫助下取得5月第4勝；5月的魔神樂接近無敵，不僅未曾吞敗，5場先發合計32.1局，丟掉5分僅1分責失，5月防禦率0.28，累積31次三振。

8局下獅隊靠著邱智呈在一、二壘有人時的二壘安打，才終於破蛋，也打破中繼投手朱承洋開季連續17.1局沒有責失分的「零的領域」，防禦率變成0.49。

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陳聖平 邱智呈 胡智爲 統一獅 樂天桃猿 張閔勛

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