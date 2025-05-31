中職／好痛！申皓瑋跑壘遇「蛋擊」 球團回報傷情

富邦悍將隊全隊打擊近況正好，但連續兩場都有外野手因場上意外提前退場，昨天是陳真被觸身球打到下巴，今天換申皓瑋在跑壘時被對方傳球砸中胯下「蛋蛋」重要部位，1局上就退場休息。

驚險場面出現在今天悍將作客台鋼雄鷹隊的1局上半，1出局後外野手王正棠先因觸身球上壘，輪到申皓瑋時敲出游擊方向滾地球，雖然王正棠在二壘出局，但二壘轉傳一壘時，球彈跳後一壘手沒攔住，打到快跑到一壘的申皓瑋。

富邦悍將隊外野手申皓瑋跑壘時被砸中胯下。圖／取自CPBL TV

這一球剛好打中申皓瑋胯下，他跑過一壘後承受不住疼痛撲倒在地，悍將防護員也很快上場確認狀況，隨後決定讓他退場休息，由周佳樂接替守備，球團表示：「申皓瑋跑壘過程遭球擊中下腹部，影響跑動下場治療觀察。」

昨天陳真下巴被砸中當場倒地，隨後送醫治療，今天悍將球團回報，「陳真臉部及下巴撕裂傷，昨晚急診就醫後已進行傷口縫合，影像檢查骨骼無異常，需再觀察後續有無腦震盪症狀，謝謝球迷的關心。」