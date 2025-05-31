快訊

最大震度4！日本北海道6.1地震 氣象廳發海嘯預報

高雄70年老店傳食物中毒顧客住院 店家突熄燈「只做到端午節」

中職／重提林哲瑄事件 林益全自省不成熟強調溝通重要性

中央社／ 台中31日電
統一7-ELEVEn獅隊野手林益全出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，31日在台中站前秀泰廣場舉辦簽書會。 中央社
統一7-ELEVEn獅隊野手林益全出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，31日在台中站前秀泰廣場舉辦簽書會。 中央社

統一獅隊野手林益全出版新書內容引起討論。林益全今天表示，未預料會引發討論，回顧林哲瑄事件，他坦承當時年輕不成熟，若大家用成熟心態處理，結果會不同，強調溝通的重要。

林益全中職生涯待過興農牛、義大犀牛、富邦悍將，2023年轉至獅隊，2017年效力悍將期間，當時隊友林哲瑄曾在社群發文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」引起熱議，被猜測是針對林益全守備。

近期林益全出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」。他在書中重提這起事件，認為隊友若對他守備方式有意見，可以跟他說，但講別人相對的自己也要百分百做好，大家都會更在乎、更謹慎。

今天林益全在台中站前秀泰廣舉辦簽書會，會前接受媒體聯訪。再度被問及2017年林哲瑄事件，他表示，現在用成熟的心態去面對，這件事真的沒什麼。書中會提出來是因為確實有發生，當時大家若都是以成熟心態處理，結果會不一樣。他強調，人就是要好好溝通，努力的往前走，讓自己變得更好。

林益全也說，出書是想傳承心路歷程，沒預料會引發這麼大的討論，「這就是我的故事」，書中內容所提及，無論是球技或是人事物，他將經驗分享，希望讓正在為夢想努力的人，走向正確的道路。

統一7-ELEVEn獅隊野手林益全（前排右3）出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，31日在台中站前秀泰廣場舉辦簽書會，會後與支持者合影留念。中央社
統一7-ELEVEn獅隊野手林益全（前排右3）出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，31日在台中站前秀泰廣場舉辦簽書會，會後與支持者合影留念。中央社

他表示，書中紀錄他如何找到答案，如何改變，包含心理層面以及人與人間的相處，從不成熟到成熟，如何相處溝通。林益全也提到，「做人的『眉角』（台語，意味細節、重點、訣竅）」，除了棒球以外，跟人相處也是一種學習，學無止盡。

他說，打棒球將近20年，他常反省自己並尋找答案，至今仍在做這件事。對於書中所提及的人，林益全說，若有造成不舒服表達歉意。

林益全也勉勵後輩球員，機會是把自己準備好，球隊需要時能夠適時發揮，機會就會比別人多。他也說，目前還沒要退休，身體狀況比往年更好，會繼續當球員，「這就是我的舞台，最熱愛的地方」。他也感謝太太一路上在背後默默支持並給予他許多幫助。不過這本書太太並未參與。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

棒球 林益全 林哲瑄

延伸閱讀

中職／林益全新書曝他曾執著當砲 王正棠一頭霧水：我很早就轉型了

中職／霸凌風波是林哲瑄必須承擔 葉總看兩位事主「都是好選手」

中職／坦言昔悍將「雙林」有很多不成熟 葉君璋：包括我自己

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

相關新聞

中職／好痛！申皓瑋跑壘遇「蛋擊」 球團回報傷情

富邦悍將隊全隊打擊近況正好，但連續兩場都有外野手因場上意外提前退場，昨天是陳真被觸身球打到下巴，今天換申皓瑋在跑壘時被對...

中職／重提林哲瑄事件 林益全自省不成熟強調溝通重要性

統一獅隊野手林益全出版新書內容引起討論。林益全今天表示，未預料會引發討論，回顧林哲瑄事件，他坦承當時年輕不成熟，若大家用...

華南少棒／鄭乃介穿爸爸球衣 高雄惜敗未能圓冠軍夢

華南少棒賽高雄市離冠軍就差一步，今天以4比5不敵台北市、名列亞軍，總教練鄭乃介巧合穿上收在背包中爸爸鄭英俊的球衣，沒能幫...

華南少棒／李權恩投打俱佳 北市連霸獲U12世界盃組訓

華南少棒賽台北市今天與高雄市爭冠，北市李權恩開轟，單場2安2打點，6局上滿壘登板抓下最後出局數，率隊5比4完成連霸，取得...

華南少棒／新北擊敗竹縣奪季軍 教頭點3人有望被選訓看見

華南少棒賽季軍戰新北市與新竹縣攻勢往來，新北市5局下靠著暴投跑回致勝，後援投手古宥承穩守，助隊以5比4搶勝，總教練林士欽...

華南少棒／古宥承季軍戰後援勝 學山本由伸動作增球速

華南盃少棒賽今天季軍戰新北市與新竹縣交手，新北市隊後援投手古宥承最後1局被打出界外全壘打後，讓打者敲滾地球雙殺守住比賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。