中職／重提林哲瑄事件 林益全自省不成熟強調溝通重要性

統一獅隊野手林益全出版新書內容引起討論。林益全今天表示，未預料會引發討論，回顧林哲瑄事件，他坦承當時年輕不成熟，若大家用成熟心態處理，結果會不同，強調溝通的重要。

林益全中職生涯待過興農牛、義大犀牛、富邦悍將，2023年轉至獅隊，2017年效力悍將期間，當時隊友林哲瑄曾在社群發文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」引起熱議，被猜測是針對林益全守備。

近期林益全出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」。他在書中重提這起事件，認為隊友若對他守備方式有意見，可以跟他說，但講別人相對的自己也要百分百做好，大家都會更在乎、更謹慎。

今天林益全在台中站前秀泰廣舉辦簽書會，會前接受媒體聯訪。再度被問及2017年林哲瑄事件，他表示，現在用成熟的心態去面對，這件事真的沒什麼。書中會提出來是因為確實有發生，當時大家若都是以成熟心態處理，結果會不一樣。他強調，人就是要好好溝通，努力的往前走，讓自己變得更好。

林益全也說，出書是想傳承心路歷程，沒預料會引發這麼大的討論，「這就是我的故事」，書中內容所提及，無論是球技或是人事物，他將經驗分享，希望讓正在為夢想努力的人，走向正確的道路。

統一7-ELEVEn獅隊野手林益全（前排右3）出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，31日在台中站前秀泰廣場舉辦簽書會，會後與支持者合影留念。中央社

他表示，書中紀錄他如何找到答案，如何改變，包含心理層面以及人與人間的相處，從不成熟到成熟，如何相處溝通。林益全也提到，「做人的『眉角』（台語，意味細節、重點、訣竅）」，除了棒球以外，跟人相處也是一種學習，學無止盡。

他說，打棒球將近20年，他常反省自己並尋找答案，至今仍在做這件事。對於書中所提及的人，林益全說，若有造成不舒服表達歉意。

林益全也勉勵後輩球員，機會是把自己準備好，球隊需要時能夠適時發揮，機會就會比別人多。他也說，目前還沒要退休，身體狀況比往年更好，會繼續當球員，「這就是我的舞台，最熱愛的地方」。他也感謝太太一路上在背後默默支持並給予他許多幫助。不過這本書太太並未參與。