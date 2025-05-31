快訊

最大震度4！日本北海道6.1地震 氣象廳發海嘯預報

高雄70年老店傳食物中毒顧客住院 店家突熄燈「只做到端午節」

華南少棒／鄭乃介穿爸爸球衣 高雄惜敗未能圓冠軍夢

中央社／ 台北31日電
華南少棒賽高雄市離冠軍就差一步，31日以4比5不敵台北市隊、拿下亞軍，總教練鄭乃介（左1）巧合穿上收在背包中爸爸鄭英俊的球衣，可惜沒能幫爸爸完成奪冠夢想。中央社
華南少棒賽高雄市離冠軍就差一步，31日以4比5不敵台北市隊、拿下亞軍，總教練鄭乃介（左1）巧合穿上收在背包中爸爸鄭英俊的球衣，可惜沒能幫爸爸完成奪冠夢想。中央社

華南少棒賽高雄市離冠軍就差一步，今天以4比5不敵台北市、名列亞軍，總教練鄭乃介巧合穿上收在背包中爸爸鄭英俊的球衣，沒能幫爸爸完成奪冠夢想，他表示：「繼續加油。」

114年華南金控盃全國少棒賽高雄市今天與台北市爭冠，6局將比分追至4比5、1分落後，2人出局攻占滿壘，最後一個出局數纏鬥了11球出局，沒能延續攻勢吞敗、名列亞軍。

高雄市隊總教練鄭乃介昨天4強賽後就表示，104年選拔賽冠軍戰由爸爸鄭英俊帶隊，當時就差一個球，最後被逆轉輸球，此次希望可以幫爸爸圓夢、拿下U12世界盃組訓權。

鄭乃介今天身上穿著有爸爸鄭英俊名字的球衣，但直到賽後被問起，他才驚訝發現，他解釋，會帶兩件球衣在身上，習慣收著爸爸的球衣在背包中，沒想到今天巧合穿上，「上一次差一顆球，這次還是差一步，可能是爸爸覺得我努力還不夠、會繼續加油。」

鄭乃介也提到，面對冠軍戰大場面，加油的觀眾聲很大聲，也一直提醒球員，教練的聲音在比賽過程中無法傳達到，隊友間要互相扶持。

在比賽中場休息時，鄭乃介也提醒球員要「膽大心細」，一直到最後一局、最後一個出局數，「我們都沒有放棄，大家都很想要一起努力完成目標，雖然沒能如願奪冠，但球員們都很努力了。」

華南少棒賽為今年7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽國手選拔賽，鄭乃介點名陸嘉恩、顏全恩攻守表現都很穩定，有機會被選訓看見。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

棒球

延伸閱讀

華南少棒／新北擊敗竹縣奪季軍 教頭點3人有望被選訓看見

華南少棒／古宥承季軍戰後援勝 學山本由伸動作增球速

影／抓到了！正妹高雄聽陳奕迅演唱會 遇露鳥男怒「當我塑膠」

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

相關新聞

中職／好痛！申皓瑋跑壘遇「蛋擊」 球團回報傷情

富邦悍將隊全隊打擊近況正好，但連續兩場都有外野手因場上意外提前退場，昨天是陳真被觸身球打到下巴，今天換申皓瑋在跑壘時被對...

中職／重提林哲瑄事件 林益全自省不成熟強調溝通重要性

統一獅隊野手林益全出版新書內容引起討論。林益全今天表示，未預料會引發討論，回顧林哲瑄事件，他坦承當時年輕不成熟，若大家用...

華南少棒／鄭乃介穿爸爸球衣 高雄惜敗未能圓冠軍夢

華南少棒賽高雄市離冠軍就差一步，今天以4比5不敵台北市、名列亞軍，總教練鄭乃介巧合穿上收在背包中爸爸鄭英俊的球衣，沒能幫...

華南少棒／李權恩投打俱佳 北市連霸獲U12世界盃組訓

華南少棒賽台北市今天與高雄市爭冠，北市李權恩開轟，單場2安2打點，6局上滿壘登板抓下最後出局數，率隊5比4完成連霸，取得...

華南少棒／新北擊敗竹縣奪季軍 教頭點3人有望被選訓看見

華南少棒賽季軍戰新北市與新竹縣攻勢往來，新北市5局下靠著暴投跑回致勝，後援投手古宥承穩守，助隊以5比4搶勝，總教練林士欽...

華南少棒／古宥承季軍戰後援勝 學山本由伸動作增球速

華南盃少棒賽今天季軍戰新北市與新竹縣交手，新北市隊後援投手古宥承最後1局被打出界外全壘打後，讓打者敲滾地球雙殺守住比賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。