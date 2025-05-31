華南少棒／鄭乃介穿爸爸球衣 高雄惜敗未能圓冠軍夢

華南少棒賽高雄市離冠軍就差一步，今天以4比5不敵台北市、名列亞軍，總教練鄭乃介巧合穿上收在背包中爸爸鄭英俊的球衣，沒能幫爸爸完成奪冠夢想，他表示：「繼續加油。」

114年華南金控盃全國少棒賽高雄市今天與台北市爭冠，6局將比分追至4比5、1分落後，2人出局攻占滿壘，最後一個出局數纏鬥了11球出局，沒能延續攻勢吞敗、名列亞軍。

高雄市隊總教練鄭乃介昨天4強賽後就表示，104年選拔賽冠軍戰由爸爸鄭英俊帶隊，當時就差一個球，最後被逆轉輸球，此次希望可以幫爸爸圓夢、拿下U12世界盃組訓權。

鄭乃介今天身上穿著有爸爸鄭英俊名字的球衣，但直到賽後被問起，他才驚訝發現，他解釋，會帶兩件球衣在身上，習慣收著爸爸的球衣在背包中，沒想到今天巧合穿上，「上一次差一顆球，這次還是差一步，可能是爸爸覺得我努力還不夠、會繼續加油。」

鄭乃介也提到，面對冠軍戰大場面，加油的觀眾聲很大聲，也一直提醒球員，教練的聲音在比賽過程中無法傳達到，隊友間要互相扶持。

在比賽中場休息時，鄭乃介也提醒球員要「膽大心細」，一直到最後一局、最後一個出局數，「我們都沒有放棄，大家都很想要一起努力完成目標，雖然沒能如願奪冠，但球員們都很努力了。」

華南少棒賽為今年7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽國手選拔賽，鄭乃介點名陸嘉恩、顏全恩攻守表現都很穩定，有機會被選訓看見。