華南少棒／李權恩投打俱佳 北市連霸獲U12世界盃組訓

華南少棒賽台北市今天與高雄市爭冠，北市李權恩開轟，單場2安2打點，6局上滿壘登板抓下最後出局數，率隊5比4完成連霸，取得今年U12世界盃棒球賽台灣隊組訓權，李權恩為MVP。

114年華南金控盃全國少棒賽台北市隊今天在青年公園棒球場與高雄市爭冠，台北市隊先發投手開賽出現不穩，接連被敲出3支安打失掉2分，僅抓到1個出局數就退場，黃祈睿接替登板止血、沒有擴大失分危機。

北市1局下首名打者李權恩首打席開轟，敲出陽春砲，北市再靠著失誤、滾地球、盜壘、暴投跑回追平分，3局下靠保送、觸擊造成失誤、暴投、滾地球送回超前分，4局下再起攻勢，李權恩二壘打添分，再靠著野手選擇多跑回1分保險分。

114年華南金控盃全國少棒錦標賽由台北市隊奪冠，陣中李權恩（圖）冠軍戰貢獻2安2打點，6局滿壘登板抓下最後出局數，好表現獲選MVP，也拿下打擊獎、打點獎。中央社

高雄市隊5局上追回1分，6局上安打再拿1分，接著靠失誤、內野安打攻占滿壘，2人出局滿壘局面，逼出北市王牌投手李權恩褪下捕手裝備登板投球，纏鬥11球後，高雄市打者敲出二壘方向滾地球出局、結束比賽；黃祈睿中繼4.1局失1分責失分、拿下勝投，李權恩救援成功。

台北市隊總教練章子健表示，最後一個出局數非常緊張，不僅是球員、連教練都緊張，李權恩是主戰捕手也是陣中最好的投手，此次比賽最後一刻才首度登板，「對我們來說也是賭博，他當捕手會讓投手比較有安定感，但最後只能賭。」

章子健表示，前一次與高雄對戰輸球，但輸了要知道輸在哪裡，兩隊實力五五波，就是看球員臨場反應，可以完成連霸，大家都很努力拚，北市先前已經拿下LLB威廉波特少棒賽代表權，因為不能重複報名，戰力上比較吃緊，可以奪冠大家很爭氣。

北市去年奪冠代表台灣打亞少棒賽順利稱王，今天再奪冠，取得7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽台灣隊組訓權，也是章子健首度執掌U12世界盃兵符，他表示，走一步算一步，有預期到時現場的加油聲一定更大，也有鼓勵球員，要享受這麼多人替自己吶喊加油的感覺。

李權恩冠軍戰單場2安都是長打含1轟，貢獻2分打點，後援投0.1局無失分、拿下救援成功，獲選賽會MVP，也拿下打擊獎、打點獎。