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華南少棒／新北擊敗竹縣奪季軍 教頭點3人有望被選訓看見

中央社／ 台北31日電
114年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰31日在青年公園棒球場舉行，新北市隊與新竹縣隊交手形成激戰，最終由新北市以5比4拿下勝利。圖為賽後球員與教練擊掌。中央社
114年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰31日在青年公園棒球場舉行，新北市隊與新竹縣隊交手形成激戰，最終由新北市以5比4拿下勝利。圖為賽後球員與教練擊掌。中央社

華南少棒賽季軍戰新北市與新竹縣攻勢往來，新北市5局下靠著暴投跑回致勝，後援投手古宥承穩守，助隊以5比4搶勝，總教練林士欽表示，奪下季軍有點出乎意料，點名3人有機會被選訓看見。

114年華南金控盃全國少棒錦標賽季軍戰今天在青年公園棒球場舉行，新北市隊與新竹縣隊交手形成激戰，兩隊前4局打完新北市4比3領先，5局上新竹縣隊攻下追平分，5局下新北市靠著安打、野手選擇、盜壘、滾地球、暴投跑回致勝分。

新北市隊後援投手古宥承今天總計用69球投4.1局，被敲出3支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，幫助球隊守住勝利、也拿下季軍戰勝投。

新北市隊總教練林士欽對於可以拿下季軍成績直言有點「出乎預料」，一開始參賽設定的目標是4強，但是抽完籤與台中市、台東縣、新竹縣碰到，都是很強的對手，贏一場算一場，沒想到可以走到這裡、拿下季軍。

林士欽也提到，可以奪下季軍團隊凝聚力的重要，每晚都會精神喊話，賽前也會透過靜心、冥想，讓球員調整、意象訓練。

華南金控盃少棒賽為今年7月底U12世界盃棒球賽國手選拔賽，被問起是否看好誰能被選訓看見，林士欽點名李秉容、劉冠頡，還有五年級捕手邱陛詠；林士欽表示，雖然邱陛詠才五年級但是有能力，只差在捕手控場能力和臂力還可以更好。

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