聽新聞
0:00 / 0:00
日職／火腿「孫正義」首次連線 孫易磊：很有安心感
日本火腿隊昨天靠著「孫正義」守護住勝利，以4：1擊敗羅德隊，孫易磊8局登板1局失1分、田中正義9局登板1局無失分，日本網友笑說：「好想在對軟銀的時候看到這個連線。」
孫易磊昨天在第8局登板，雖然被首名打者山本大斗敲出陽春砲，日職一軍生涯首次挨轟、首次掉分，但也迅速回穩連抓3個出局數完成任務；接著第9局田中正義接手1局被敲1安無失分，兩人各收下中繼與救援成功。
談到與守護神田中正義的接力合作時，孫易磊笑著說：「真的讓我很安心地去投球的感覺。」而孫易磊升上一軍後出賽4場都是在平手、領先3分的關鍵時刻，合計5局被敲2支安打，1轟、1支內野安打，丟掉1分，防禦率1.80，有2次中繼成功、1次救援成功。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言