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日職／火腿「孫正義」首次連線 孫易磊：很有安心感

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孫易磊首次和田中正義組成「孫正義」連線。圖／悍創運動經紀提供
孫易磊首次和田中正義組成「孫正義」連線。圖／悍創運動經紀提供

日本火腿隊昨天靠著「孫正義」守護住勝利，以4：1擊敗羅德隊，孫易磊8局登板1局失1分、田中正義9局登板1局無失分，日本網友笑說：「好想在對軟銀的時候看到這個連線。」

孫易磊昨天在第8局登板，雖然被首名打者山本大斗敲出陽春砲，日職一軍生涯首次挨轟、首次掉分，但也迅速回穩連抓3個出局數完成任務；接著第9局田中正義接手1局被敲1安無失分，兩人各收下中繼與救援成功。

談到與守護神田中正義的接力合作時，孫易磊笑著說：「真的讓我很安心地去投球的感覺。」而孫易磊升上一軍後出賽4場都是在平手、領先3分的關鍵時刻，合計5局被敲2支安打，1轟、1支內野安打，丟掉1分，防禦率1.80，有2次中繼成功、1次救援成功。

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孫易磊

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