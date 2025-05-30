中職／許基宏滿貫砲換口味棒打龍隊 兄弟逆轉勝超車站上第二

味全龍隊今天雖然在洲際棒球場狂炸3轟，但都是陽春砲，而中信兄弟隊許基宏的一發滿貫砲逆轉比數，以6：4拿下勝利，也超越龍隊站上中職上半季戰績第二。

今天戰況打得有來有往，兄弟雖然在3局下攻下2分逆轉0：1的劣勢，但6局上朱育賢開轟追平、蔣少宏陽春砲超前比數。

7局下龍隊先發投手龍聖投出保送後退場，接手的呂偉晟也投出2次保送，林子昱接手後抓到第2個出局數，但滿壘情況下，許基宏面對2好3壞滿球數，一棒掃出右外野全壘打，用滿貫砲逆轉比數為6：3。

許基宏生涯第三次敲出滿貫砲，上一次是2023年8月19日，前兩次都是對富邦悍將隊的投手敲出，今天首次換個口味。