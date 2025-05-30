中職／悍將暌違1367天單場3轟！申皓瑋雙響砲 大火炸雄鷹
富邦悍將隊找回久違火力，連兩場先發9棒都敲安，今天更是在申皓瑋單場雙響砲、范國宸開轟之下，暌違1367天再次團隊單場3轟，雖然牛棚一度放火燒出危機，但最終仍以9：5擊敗台鋼雄鷹隊。
悍將今天以0：2逆風開局，不過林澤彬負責前半段的火力，2局上用高飛犧牲打追回1分，4局上的二壘安打又追平比數，個人單場敲出3安。
5局上在雄鷹先發投手黃子豪退場後，申皓瑋從陳宇宏手中敲出陽春砲取得領先，范國宸也敲出陽春砲追加攻勢，2出局後高捷二壘安打、董子恩安打敲回該局第3分。
6局上2出局後，申皓瑋再從陳宇宏手中敲出本場第2轟、也是陽春砲；悍將全隊敲出3轟，是繼2021年9月2日之後的第一次，當時是在洲際棒球場對上中信兄弟隊。
7局下力亞士退場後，廖任磊接手卻被雄鷹打線連敲3安，悍將緊急換上王尉永接手，但先被敲出高飛犧牲打，接著又被藍寅倫、魔鷹敲安再丟2分，不過王博玄敲出的滾地球讓悍將成功製造雙殺止血，但比數已經追近到5：6。
8局上悍將再次串連攻勢，單局4支安打追加3分，戴培峰的安打1分打點，范國宸敲回2分；9局下富藍戈登板，雖然被曾子祐敲安，但3個出局數都用三振抓下。
申皓瑋在5月27日之前曾因腳不舒服缺席兩場，但火力不受影響，加上今天3安打、2打點演出，已經連續8場敲安，打擊率上升到3成28，追平林智平排在打擊榜第二。
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