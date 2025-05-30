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日職／孫易磊首度挨轟後回穩 「孫正義」連線守護火腿勝利

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊。記者余承翰／攝影
北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊。記者余承翰／攝影

日職火腿隊視為「第二守護神」的孫易磊今天在8局上球隊領先時登板，雖然被羅德隊的山本大斗敲出陽春砲，生涯首度失分，但仍以1局失1分的演出，與第一守護神田中正義共同守住勝利，「孫正義」連線幫助火腿隊以4：1拿下勝利。

孫易磊5月22日才轉為支配下的正式球員並升上一軍，今天賽前已經累積3場出賽，都在平手、領先時上場，取得1次中繼、1次救援成功，4局沒有失分，僅被敲出1支內野安打。

然而今天8局上火腿隊3：0領先時登板，孫易磊面對山本大斗投出的第3球是130公里的偏高變速球，結果被鎖定敲出左外野，陽春砲丟掉1分；但孫易磊很快回穩，連續解決友杉篤輝、藤原恭大、藤岡裕大，其中對藤原恭大投出三振。

孫易磊就以1局被敲1安、失1分的成績退場，投出的15球裡，最快球速為153公里，防禦率從0.00變成1.80。

火腿隊今天在5局下靠清宮幸太郎的適時安打先馳得點，6局下雷耶斯（Franmil Reyes）兩分砲拉開分差，雖然孫易磊丟掉1分，但8局下萬波中正也敲出陽春砲，再度回到3分差。

而9局上火腿隊推出守護神田中正義，雖然連續抓到2個出局數後，被寺地隆成敲出安打，但仍抓到第3個出局數，拿下救援成功。

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火腿 日職 孫易磊

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