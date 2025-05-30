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華南青少棒／陳瑞鑫場內轟 新北首戰擊敗苗栗

中央社／ 台北30日電

華南青少棒賽今天開打，上屆冠軍新北市隊投打俱佳，陳瑞鑫開轟，單場2安2打點，率隊以10比0、5局擊敗苗栗縣隊；台南市隊首戰以5比2擊敗嘉義縣隊。

114年華南金控盃全國青少棒賽為今年亞洲青少棒賽國內選拔賽，上屆冠軍新北市隊此次由二重國中為主體，加入新埔、尖山、新泰國中球員組成聯隊參賽，首戰與苗栗縣隊交手。

新北市隊2局下有攻勢，靠著單局8安、1次觸身球保送，對手1次守備失誤，一口氣打了13人次、攻下7分大局，奠定勝基。

新北市隊3局下1人出局後陳瑞鑫敲出場內全壘打、陽春砲替球隊添分，4局下新北市隊再靠著安打、保送、犧牲觸擊推進，張少遠適時二壘打，一棒再添2分，達到提前結束比賽門檻。

新北市隊陳瑞鑫單場3打席上壘率百分百，1局選到四壞保送，2局敲出安打，3局開轟，單場2安2打點，打擊表現亮眼；徐毅超先發3局無失分、拿下勝投。

台南市隊今天與嘉義縣隊交手，兩隊5局打完1比1僵持不下，嘉義縣隊6局上攻下1分，台南市隊6局下再起攻勢，松晉頡適時二壘打、一棒2分超前比數，康磊赫安打添分，唐翌程補上二壘打，送回團隊第5分，台南順利搶勝。

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