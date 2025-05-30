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中職／陳鏞基又轟又盜寫紀錄 陳傑憲拿魚雷棒助獅止4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳傑憲首度拿出魚雷棒。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲首度拿出魚雷棒。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天打擊大爆發，「台灣隊長」陳傑憲首度拿起魚雷棒、棒打12強隊友黃子鵬 ，41歲的陳鏞基改寫最老同場開轟、盜壘，以8：3擊敗樂天桃猿隊，終止4連敗。

陳傑憲今天首度拿出「魚雷棒」，前兩打席對戰黃子鵬都敲出安打，2局下更是在球隊追平後敲出的超前安，單局4分逆轉原本的0：3落後，陳傑憲賽前生涯對戰黃子鵬打擊率高達3成56。

獅隊過去對戰黃子鵬都居劣勢，今天卻能在他先發的5局裡猛攻6分，追平黃子鵬生涯對戰獅隊的單場第二高失分，最多則是去年9月17日4.1局丟掉9分（6分責失）。

而陳鏞基則是在7局下轟出兩分砲，將領先進一步擴大，加上他在4局下敲出安打後盜壘成功，以41歲321天之齡寫下史上最老單場又盜又轟紀錄，超越原本2005年獅隊洋砲林克39歲253天的紀錄。

布雷克今天雖然5局投完用球數近百退場，被敲6支安打丟掉3分，但也有8次三振，在隊友砲火支援下取得本季第3勝。

統一獅隊41歲的陳鏞基今天盜壘又開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊41歲的陳鏞基今天盜壘又開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊41歲的陳鏞基今天盜壘又開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊41歲的陳鏞基今天盜壘又開轟。圖／統一獅隊提供

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黃子鵬 陳傑憲

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