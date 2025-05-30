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華南青少棒／余秉軒先發好投 台東首戰擊退竹縣

中央社／ 台北30日電

華南青少棒賽今天首戰由台東縣與新竹縣隊交手，台東縣先發投手余秉軒4局無責失分好投壓制，率隊以4比1搶下首勝；桃園市隊胡冠威投打俱佳率隊以4比3擊敗宜蘭縣隊。

114年華南金控盃全國青少棒賽為今年在台灣舉行的亞洲青少棒賽國手選拔賽，冠軍隊伍取得台灣代表隊組訓權，比賽今天在新北三重棒球場、桃園青埔棒球場兩地開打。

台東縣隊此次以台東體中為主體，加入泰源、卑南、桃源國中球員組成聯隊，今天首戰與新竹縣隊交手，2局下2人出局後王羽翔率先敲出二壘打，靠著失誤跑回團隊第1分，4局下平手局面，廖浩丞選到保送上壘，林亞倫安打推進，靠著滾地球上到三壘，接著盜本壘跑回超前分。

台東縣隊5局下林恩適時安打添分，6局下1人出局後林亞倫敲出三壘打，靠著投手犯規再跑回1分保險分。

台東縣隊先發投手余秉軒總計用72球投4局，僅被敲出4支安打，投出3次四壞保送、2次三振，失掉1分非責失分，邱飛倞後援3局無失分，替球隊守住勝利。

桃園市隊今天與宜蘭縣隊交手，前6局打完桃園1比3落後，7局下桃園市隊靠著安打、接連四壞保送攻占滿壘，胡冠威二壘打送回2分，接著對手再見失誤跑回致勝分，終場以4比3搶勝。

胡冠威今天投打俱佳，敲出關鍵二壘打、貢獻2分打點，後援2局僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，拿下勝投。

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