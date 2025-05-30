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華南少棒／高雄晉冠軍戰 鄭乃介盼完成爸爸夢想

中央社／ 台北30日電
114年華南金控盃全國少棒錦標賽4強戰30日由高雄市隊與新竹縣隊交手，終場由高雄市以6比5搶勝、挺進冠軍戰。圖為賽後教練集合球員勉勵畫面。中央社
114年華南金控盃全國少棒錦標賽4強戰30日由高雄市隊與新竹縣隊交手，終場由高雄市以6比5搶勝、挺進冠軍戰。圖為賽後教練集合球員勉勵畫面。中央社

華南少棒賽4強高雄市今天與新竹縣交手展現韌性，一度4分落後，3局下單局攻6分翻轉戰局，終場以6比5搶勝，晉級冠軍戰，總教練鄭乃介盼完成爸爸鄭英俊的夢想，拚U12組訓權。

114年華南金控盃全國少棒賽4強，高雄市與新竹縣交手，高雄市隊前2局打完0比4落後，3局下先靠著滿壘對手連3次觸身球保送擠回3分，顏全恩清壘二壘打、一棒3分幫助球隊超前比數，新竹縣僅在5局上追回1分，追分不及吞敗。

高雄市隊投手王威中繼投3.1局被敲出3支安打，投出3次四死球保送、4次三振，失掉2分責失分，拿下勝投；何羣後援投1.2局沒被敲出安打，投出1次三振、1次四壞保送無失分，拿下救援成功。

高雄市隊上一屆選拔賽與台中市隊並列季軍，今天搶勝，繼110年後、睽違4年再重返冠軍戰，明天將與台北市爭冠。

高雄市隊總教練鄭乃介表示，從集訓第1天開始，一直灌輸球員「最大的敵人是自己」的觀念，儘管開賽就處於落後，還是鼓勵球員冷靜下來把該接到的球處理好，進攻時不要隨便死在壘包上，但面對壓力大的局面，球員一開始還沒辦法消化，還好後半段冷靜下來。

鄭乃介的爸爸鄭英俊長期在高雄基層棒球圈教球，執教生涯培養出許多職棒好手，去年率隊外出比賽時逝世。鄭乃介回憶，記得104年少棒選拔賽冠軍戰由爸爸領軍，比賽前半段領先，但最後被逆轉輸球，希望此次可以完成爸爸的夢想，率領高雄市隊奪下U12世界盃棒球賽國家隊組訓權。

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