中職／5月MVP之爭…魔鷹沒對手 魔神樂、徐若熙都握超狂數據

中華職棒5月MVP競爭進入尾聲，打者戰場已經沒有其他競爭者，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹單月猛炸9轟，生涯首座單月MVP已如囊中物，投手之爭以魔神樂、徐若熙占優，而魔神樂明天還要出賽1場，可能帶來變數。

至今天賽前，魔鷹5月9轟、54壘打數都已是生涯單月最佳，20分打點則是追平2024年6月，還有兩場比賽可以堆疊數據，但基本上其他打者已經看不到他的車尾燈，可望首度拿下單月MVP。

味全龍隊徐若熙。 聯合報系資料照

投手戰場的票數預計將有兩大走向，樂天桃猿隊洋投魔神樂目前出賽4場、25.1局，送出26次三振，拿下3勝0敗、防禦率0.36、每局被上壘率0.79，味全龍隊徐若熙則是出賽3場、19.1局，送出16次三振，取得1勝1敗、防禦率0.47、每局被上壘率0.67。

魔神樂、徐若熙的前一場登板都是24日，魔神樂按照輪值再度於周六先發，明天面對統一獅隊，延續好投或遭獅打爆，對MVP之爭會有關鍵影響。龍隊則是啟用洋將升降，升上鋼龍負責明天一戰，徐若熙確定單月以3場出賽結算。

獅隊蒙德茲本月前4場出賽取得4勝0敗、防禦率1.13，原本也是熱門候選，但26日遭富邦悍將隊4局打下4分都是責失分，防禦率「噴」到2.25；雄鷹不敗洋投後勁5月累積3勝0敗、防禦率2.57，也將在明天出賽，對手為悍將。