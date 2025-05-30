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日職／讚古林睿煬直球品質 杉谷拳士：WBC日本不一定能應付

聯合新聞網／ 綜合報導
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

「台灣金孫」古林睿煬今年加入日本火腿隊，表現備受台日球迷關注。火腿人氣OB球星杉谷拳士近日稱讚老東家本季的表現，並透露對古林的看法。

杉谷拳士給火腿今年的表現給予高度評價，「先發投手陣容在12支球隊中是最頂的，牛棚也非常出色，還有很多年輕球員正快速成長，我覺得這就是球團選秀策略與養成逐漸開花結果的證明。」

日本職棒即將展開交流戰，杉谷拳士提到他特別關注的新星是古林睿煬，「他真的很不一樣，每一顆直球品質都非常高，我認為他有成為勝投型投手的條件，如果火腿想在交流戰奪冠，就要靠古林大爆發。」

杉谷拳士還說：「明年經典賽（WBC）會很不容易，如果一開始就碰到古林，日本隊也不一定能夠應付。」

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經典賽 日職 日本火腿 古林睿煬

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