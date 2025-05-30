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台灣棒球名人堂傳解散 秘書長鍾裕能：雖遇困境仍持續運作

中央社／ 台南30日電
台灣棒球名人堂傳出解散消息。 聯合報系資料照
台灣棒球名人堂傳出解散消息。 聯合報系資料照

台南市長黃偉哲今天歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太國際棒球訓練中心，傳承台灣棒球榮光和精神；台灣棒球名人堂協會感謝黃偉哲關心說，名人堂雖遇到困境，但目前仍持續運作。

協會秘書長鍾裕能發布聲明稿表示，感謝各界關心，名人堂是台灣棒球底蘊和軟實力，有存在必要，如果這時解散真的很可惜。名人堂需集合政府和各界力量共襄盛舉，這兩個月很努力尋求各種存續可能，已獲一些進展，也有幾個縣市棒球場表達合作意願，希望6月底或7月臨時會員大會能有好消息向大家報告。

台南市政府發布新聞稿說，名人堂2014年成立，表彰無數棒球傳奇人物，也是台灣棒球歷史重要資產，如果走入歷史，無疑是台灣體壇巨大損失。

「棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲」，黃偉哲表示，孕育許多傑出球員的台南是台灣棒球重鎮，擁有亞太國際棒球訓練中心，成功舉辦多場國際賽事與訓練營，設施先進，交通便捷，具備承接名人堂絕佳條件。

黃偉哲要求南市府和教育部體育署、相關協會及棒球界人士溝通，促成名人堂落腳台南，和亞太國際棒球訓練中心互補，兼具教育、展示、文化傳承與產業推廣功能等，讓更多年輕世代見證台灣棒球歷史風華。

鍾裕能表示，棒球是台灣國球，名人堂是棒球最高殿堂及所有從事棒球相關人士努力目標，成立後一直致力於保存歷史、表彰卓越與傳承世代，希望藉遴選棒球名人，串連起台灣棒球故事，至今選出的45名名人是各時期貢獻台灣棒球的前輩和一時之選。

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體育署 棒球 名人堂

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