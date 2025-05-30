華南少棒／張雨齊超齡好投壓制新北 台北市晉冠軍戰

華南少棒賽台北市拚連霸差一步，今天在4強賽與新北市交手，北市五年級投手張雨齊先發表現超齡，投3.2局失2分助隊以5比2搶勝晉冠軍戰，總教練章子健稱讚張雨齊膽子大。

114年華南金控盃全國少棒賽4強今天在青年公園棒球場舉行，首戰由台北市與新北市交手，北市先發投手張雨齊雖然開賽就被新北首名打者李秉容敲出陽春砲，但及時回穩，沒有多掉分數，

張雨齊3局下再因為保送、失誤、滾地球、高飛犧牲打再失1分，4局續投2人出局後接連投出2次觸身球保送退場；總計用75球投3.2局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分，奪下勝投。

台北市隊總教練章子健表示，張雨齊算是五年級中的主力投手，今天表現很穩定，雖然首局就挨轟，心情多少會受到影響，但賽前也看了多場新北市的比賽，知道新北市打者有長打能力，守備站位上有調整，也有幫球員做好心理建設。

章子健稱讚張雨齊直球和變化球都有不錯的控制能力，之前多打軟式組比賽，球速測到超過100公里，投手丘上膽子大，今天表現很超齡。

台北市隊開賽一度落後，3局上李權恩二壘打開啟攻勢，在抓準對方投手控球有狀況接連保送、暴投，單局攻下2分，4局上平手局面滿壘保送擠回超前分，5局上1支安打都沒有，靠著對手守備失誤、單局4次四壞保送再添2分保險分，順利搶勝。