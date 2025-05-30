快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

華南少棒／張雨齊超齡好投壓制新北 台北市晉冠軍戰

中央社／ 台北30日電
華南少棒賽台北市拚連霸差一步，30日在4強賽與新北市交手，北市五年級投手張雨齊（圖）先發表現超齡，投3.2局失2分，助隊以5比2搶勝，晉級冠軍戰。中央社
華南少棒賽台北市拚連霸差一步，30日在4強賽與新北市交手，北市五年級投手張雨齊（圖）先發表現超齡，投3.2局失2分，助隊以5比2搶勝，晉級冠軍戰。中央社

華南少棒賽台北市拚連霸差一步，今天在4強賽與新北市交手，北市五年級投手張雨齊先發表現超齡，投3.2局失2分助隊以5比2搶勝晉冠軍戰，總教練章子健稱讚張雨齊膽子大。

114年華南金控盃全國少棒賽4強今天在青年公園棒球場舉行，首戰由台北市與新北市交手，北市先發投手張雨齊雖然開賽就被新北首名打者李秉容敲出陽春砲，但及時回穩，沒有多掉分數，

張雨齊3局下再因為保送、失誤、滾地球、高飛犧牲打再失1分，4局續投2人出局後接連投出2次觸身球保送退場；總計用75球投3.2局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分，奪下勝投。

台北市隊總教練章子健表示，張雨齊算是五年級中的主力投手，今天表現很穩定，雖然首局就挨轟，心情多少會受到影響，但賽前也看了多場新北市的比賽，知道新北市打者有長打能力，守備站位上有調整，也有幫球員做好心理建設。

章子健稱讚張雨齊直球和變化球都有不錯的控制能力，之前多打軟式組比賽，球速測到超過100公里，投手丘上膽子大，今天表現很超齡。

台北市隊開賽一度落後，3局上李權恩二壘打開啟攻勢，在抓準對方投手控球有狀況接連保送、暴投，單局攻下2分，4局上平手局面滿壘保送擠回超前分，5局上1支安打都沒有，靠著對手守備失誤、單局4次四壞保送再添2分保險分，順利搶勝。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

相關新聞

中職／日媒封「台灣佐佐木朗希」 徐若熙被豪門軟銀鎖定

味全龍隊「龍之子」徐若熙今年球季後有機會取得旅外自由球員資格，美日職棒都有球探長期關注這位好手，今年更是不少高層特地來台...

日職／讚古林睿煬直球品質 杉谷拳士：WBC日本不一定能應付

「台灣金孫」古林睿煬今年加入日本火腿隊，表現備受台日球迷關注。火腿人氣OB球星杉谷拳士近日稱讚老東家本季的表現，並透露對古林的看法。 杉谷拳士給火腿今年的表現給予高度評價，「先發投手陣容在12支

經典賽／上屆輸日本學到教訓！美國隊教練盼打造豪華投手陣

第6屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，道奇隊三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）二度進入美國隊教練團，他接受日媒《Daily》採訪時提到，投手陣容是短期賽獲勝關鍵。 2023年WBC冠軍戰上演

台灣棒球名人堂傳解散 黃偉哲力邀進駐亞太棒球訓練中心

針對台灣棒球名人堂傳出解散消息，台南市長黃偉哲表示，台南是棒球之都，歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒球訓練中心，持續傳承...

台灣棒球名人堂傳解散 秘書長鍾裕能：雖遇困境仍持續運作

台南市長黃偉哲今天歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太國際棒球訓練中心，傳承台灣棒球榮光和精神；台灣棒球名人堂協會感謝黃偉哲關...

華南少棒／張雨齊超齡好投壓制新北 台北市晉冠軍戰

華南少棒賽台北市拚連霸差一步，今天在4強賽與新北市交手，北市五年級投手張雨齊先發表現超齡，投3.2局失2分助隊以5比2搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。