經典賽／上屆輸日本學到教訓！美國隊教練盼打造豪華投手陣

第6屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，道奇隊三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）二度進入美國隊教練團，他接受日媒《Daily》採訪時提到，投手陣容是短期賽獲勝關鍵。

2023年WBC冠軍戰上演大谷翔平和美國隊楚奧特（Mike Trout）的夢幻對決，當時艾柏站在三壘指導區，他回憶，「大谷和楚奧特的對決令人興奮，簡直就像電影情節，全場觀眾起立，氣氛沸騰，那場比賽讓全世界觀眾看見棒球的魅力，意義非凡。」

這場比賽也讓艾柏體認到短期賽，投手非常重要，只要有穩定先發和可靠牛棚，就能守住領先，「那場比賽日本派今永昇太先發，第8局用達比修有，第9局則是大谷翔平，這種接力登板模式正是贏球關鍵。要爭冠投手戰力不可或缺，重要順序是投球、守備、打擊。」

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）日前宣布加入美國隊，他被部分球迷視為當今最強投手，擁有164公里速球和多種變化球，去年以11勝3敗、防禦率1.96成績奪下新人王。本季目前先發12場，防禦率2.15。

艾柏直呼史肯斯加入美國隊是重大好消息，他點名老虎隊塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）、費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）、教士隊希斯（Dylan Cease）和金恩（Michael King）也能加入，組成豪華投手陣容。