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日職／兄弟用的Trajekt Arc軟銀也有 3年租金1億日圓喊「便宜」
中職中信兄弟隊今年引進「Trajekt Arc」智慧發球機系統，引起球迷關注，而日本職棒軟銀隊則是在去年6月就已經採用，即使一台租金要價三年、1億日圓（約2071萬台幣），軟銀集團創辦人孫正義依舊大膽指示：「這麼好的東西，就買十台吧。」
「Trajekt Arc」的特色是能夠讓打者在實際上場前，透過具備人像投影的發球機，模擬投手之投球節奏、球速、角度、位移以及旋轉軸等，預先熟悉對方投手各樣球路的變化，提升選手們的平均打擊數據。
日本運動作家喜瀨雅則在新書中研究軟銀隊的育成體系，其中談到軟銀隊在去年6月就將「Trajekt Arc」導入農場體系，今年起更設置到一軍主場。
這台機器的租借費用為三年1億日圓，目前全球僅有約40台，當不少人對高額成本感到訝異時，孫正義卻下達租借十台的指示，充分展現其「為了變強，該花的就花」的信念，軟銀球團事業本部長太田宏昭則表示：「1億其實很便宜。」
太田宏昭解釋，因為「Trajekt Arc」的使用效率很好，「1億日圓可以讓很多選手一起使用這台機器。」而若以人力負責則有體力的限制，也不可能天天由現役投手配合打擊進行訓練，但透過這台機器能夠再現對手的投球模式，無論要訓練多久也都能辦得到。
太田宏昭更補充，同樣的金額若投資在人身上，如果那個人最終沒有成果就是零，「但系統不一樣，可以讓很多人用，而且系統本身還能進化。當然，還是得看金額啦。」
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