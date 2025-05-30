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MLB／台美混血費爾柴德盜壘傷到手指傷退 第2場也沒上

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台美混血好手費爾柴德傷到右手小指。 美聯社
台美混血好手費爾柴德傷到右手小指。 美聯社

有意願代表台灣出戰經典賽的勇士隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）近期好不容易手感回升，今天卻在雙重賽首戰傷到右手小指，第二場就沒有再出賽。

勇士隊今天與費城人隊進行一日兩戰，費爾柴德在首戰擔任先發第7棒、右外野手，2局上的首打席選到保送上壘，4局上再敲出安打，個人連3場敲安。

然而就在費爾柴德嘗試盜二壘被抓到，自己因衝力過猛，右手撞擊到壘包後小指明顯受傷，也在下個半局被換下場，由原本安排首戰休兵的亞古納（Ronald Acuna Jr.）接替右外野守備。

勇士隊首戰以4：5輸給費城人隊，第2場則是9：3扳回一城，雖然有報導指出，費爾柴德在第2戰能夠擔任代跑，不過整場比賽並未上場，亞古納繼續擔任先發右外野手。

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