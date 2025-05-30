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日職／孫易磊將成火腿第二守護神 投手教練看中強心臟
「台灣至寶」孫易磊有望成為日職火腿鬥士隊「第二守護神」，投手教練加藤武治對他的心理素質讚譽有加，計畫讓他成為田中正義休息時的遞補人選，提前累積關門經驗。
孫易磊5月22日才從育成轉為支配下的正式球員，就立刻升上一軍，短短3場出賽已經累積1次中繼、1次救援成功，都在球隊平手或是3分領先的關鍵局面登板。
加藤武治指出，現階段終結者的主力仍是8次救援成功的田中正義，但若遇到田中連續登板或體能負荷的狀況，孫易磊頂上守護神的安排「完全有可能」。
孫易磊在22日一軍初登板是平手的第9局上場，連投2局無失分，27日再次第9局登板，也投出三上三下，拿下生涯首次救援成功，具備高抗壓能力原因是他學生時期就有豐富國際賽經驗，今年2月也代表中華隊參加世界棒球經典賽資格賽。
加藤武治表示，孫易磊曾背負國家出戰，能在壓力場面中發揮實力、展現自己，「這樣的選手實在罕見。」他也透露，希望趁夏季正式賽事密集、投手群體力下滑之前，提前讓孫易磊累積登板經驗。
至今為止，孫易磊在3場接近比數的比賽中共投4局，被打1安無失分，成績穩定。他自信表示：「我一場比一場更適應，感覺非常好。即使是第9局登板，我也把它當作比賽中的一個普通半局，只要全力投球就好。」
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