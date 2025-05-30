中職／日媒封「台灣佐佐木朗希」 徐若熙被豪門軟銀鎖定

味全龍隊「龍之子」徐若熙今年球季後有機會取得旅外自由球員資格，美日職棒都有球探長期關注這位好手，今年更是不少高層特地來台親自觀察，日本媒體稱他為「台灣佐佐木朗希」，並預告軟銀隊高層也將為徐若熙來台。

「東スポWEB」報導，徐若熙吸引多支日本職棒球團親赴台灣觀察，當中軟銀隊更從日本派出多位球探，其中包含今年1月就成為台灣區球探的前職業球員李杜軒。

報導中也指出，軟銀隊數年前即啟動佈局台灣市場，將有潛力的新星納入獵才名單，並綜合現有戰力與未來編制擬定策略。據悉，軟銀高層未來仍將訪台，透過展現「誠意」來強化招募力道。

徐若熙今年球季出賽5場，防禦率僅0.59，被上壘率更是僅有0.66，30.1局投出31次三振，從高中時期就受到國外職棒關注的他，在中職持續成長，也再度進入鎖定範圍，包括道奇、小熊、大都會、費城人等多支美國職棒球隊都密切觀察。

只不過徐若熙若選擇赴美發展，根據大聯盟規定，他只能簽下受簽約金上限限制的小聯盟合約，報導中透露，有美國球探表示，「能夠成為首位直接從中職挑戰大聯盟的開拓者，這樣的價值令人動容」。