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中職／先發洋盛土衰 古久保舉孫易磊為例：讓中職更有魅力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。報系資料照
樂天桃猿隊總教練古久保健二。報系資料照

中華職棒今年關於先發投手的數據上，勝投、防禦率、三振都由外籍投手霸榜，談到「洋盛土衰」狀態，樂天桃猿隊總教練古久保健二以孫易磊為例，期許中職成為更有魅力的聯盟，能夠留住優秀高中畢業生。

台灣本土投手今年在數據上能跟洋投競爭者稀少，防禦率榜前10名只有黃子鵬入榜，勝投前10只有林子昱、陳韻文，三振前10則是張奕。

古久保健二分析，會有這樣的現象，原因很多，包含育成系統較為困難，「在中學、大學期間可能有球數限制，到職棒要能立刻投到4局比較少」，而中職的二軍賽事也較少，在養成選手上較為困難。

加上不少高中好手以旅外為優先選項，古久保健二舉例，今年剛轉支配下就在日職火腿隊一軍活躍的孫易磊，高中時期就是很好的投手，但像是他、陳睦衡、張峻瑋、蕭齊都是畢業後選擇往日本發展。

古久保健二指出，過去台灣高中畢業生會傾向去美國，如今日本也變成選項，就是因為培養的體系、簽約金都與美職靠近，才會吸引到這些好手。

古久保健二期待中職能變得更有魅力，「無論聯盟、我們球團都要一起努力。」而洋投使用超越本土投手的現象，若要立竿見影的改變，古久保也說：「或許轉變洋將限制，變成2人之類的，不然目前5場比賽還是會有3場交給洋投。」

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