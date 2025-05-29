聽新聞
0:00 / 0:00
中職／曾仁和傷癒首戰被雨打亂 伍鐸再次跳過輪值
樂天桃猿隊與味全龍隊今天原定在天母棒球場交手，不料賽前的連續大雨，讓比賽宣布延期，兩隊先發投手也將就此跳過先發，伍鐸順延到下一次登板，曾仁和則會先到二軍投一場維持手感。
伍鐸上周已經跳過一次輪值，原本排定今天先發又遇到因雨延賽，龍隊總教練葉君璋表示，不會讓他順延到下一場，接下來的投手還是會照原定的登板計畫去安排。
猿隊曾仁和原本今天要迎來暌違一年的傷癒後首次一軍登板，但也遇到雨神攪局，總教練古久保健二指出，「曾仁和之前都在為了今天準備，結果遇到延賽，擔心影響手感，會讓他先去二軍投一場，再為下一次的一軍登板做準備。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言