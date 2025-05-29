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中職／曾仁和傷癒首戰被雨打亂 伍鐸再次跳過輪值

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
伍鐸。報系資料照
伍鐸。報系資料照

樂天桃猿隊與味全龍隊今天原定在天母棒球場交手，不料賽前的連續大雨，讓比賽宣布延期，兩隊先發投手也將就此跳過先發，伍鐸順延到下一次登板，曾仁和則會先到二軍投一場維持手感。

伍鐸上周已經跳過一次輪值，原本排定今天先發又遇到因雨延賽，龍隊總教練葉君璋表示，不會讓他順延到下一場，接下來的投手還是會照原定的登板計畫去安排。

猿隊曾仁和原本今天要迎來暌違一年的傷癒後首次一軍登板，但也遇到雨神攪局，總教練古久保健二指出，「曾仁和之前都在為了今天準備，結果遇到延賽，擔心影響手感，會讓他先去二軍投一場，再為下一次的一軍登板做準備。」

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樂天桃猿 曾仁和 伍鐸

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