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中職／如果沒有朱育賢…葉君璋透露吉力吉撈練一壘計劃
味全龍隊昨天雖然因為「筆誤」讓吉力吉撈．鞏冠意外解鎖生涯首次一壘守備，而他雖然比賽中途就退場，但8次守備機會沒有失誤，總教練葉君璋也說：「滿亮眼的。」
龍隊昨天與樂天桃猿隊之戰在填寫先發打序出現失誤，吉力吉撈原本要擔任指定打擊卻寫成一壘手，也就將錯就錯，而他甚至還有飛撲攔截滾地球、傳給投手助殺的美技。
「很棒！」葉君璋今天對吉力吉撈昨晚的守備給予評價，並指出他在美職小聯盟時期就守過三壘，要守一壘雖不到簡單，「但也有一定能力，而他在當捕手時就會擋球，昨天也有在地上爬（指飛撲美技）。」
葉君璋更透露，球隊原本有意佈局讓吉力吉撈在今年春訓就開始練習一壘守備，但因為後來成功簽下來朱育賢，所以才打消計劃。
葉君璋解釋，吉力吉撈目前是捕手跟指定打擊，但如果先發指定打擊時，比賽中間就無法將他換回捕手，除非取消指定打擊，如果能夠守一壘，對球隊的調度來說會更靈活。
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