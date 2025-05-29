中職／張政禹下二軍空缺升林智勝 游擊有拿莫可以守

張政禹昨天與大學生發生擦撞車禍，擔心對方傷勢而徹夜難眠，味全龍隊今天將張政禹下放二軍，空缺預計將升上林智勝，至於游擊防區除了原本的劉俊緯、石翔宇，總教練葉君璋說：「拿莫．伊漾也可以守。」

龍隊昨天作客桃園球場對上樂天桃猿隊，張政禹自行開車前往，結果在青埔區與騎乘機車的大學生發生擦撞，對方胸骨骨折、血塊壓迫神經送醫治療，龍隊表示，第一時間主動完成報案，球員檢測值為零，也已經派員探視傷者，後續全力配合調查。

由於張政禹情緒不穩，球團安排他先下二軍休息、調整，葉總也說，這方面就交由球團處理，「但看得出來他心理影響滿大，就看我們這邊怎樣去協助。」

張政禹下放後，預計將林智勝升上一軍，龍隊在游擊防區人手不須太過擔心，葉總點名劉俊緯、拿莫．伊漾、石翔宇都可以守備，其中拿莫．伊漾今年5月20日就曾先發游擊。