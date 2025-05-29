中職／車禍後徹夜難眠 張政禹下二軍調整心理狀態
味全龍隊內野手張政禹昨天賽前發生車禍，撞傷大學生，雖然當天仍有出賽，但龍隊今天考量張政禹的心理狀態，將他下放二軍休息、調整，由於僅是讓張政禹下去休息，暫無升上其他球員遞補空缺的安排。
龍隊昨天作客桃園對戰樂天桃猿隊，張政禹在下午2時40分左右開車行經青埔區時，意外撞擊到一名大學生，造成對方胸骨骨折、下半身神經壓迫，據了解昨晚已經進行手術治療。
張政禹昨天僅在比賽中間上場短暫守備、打擊，8局下就退場，賽後一直擔心、自責，透過球團關心大學生治療的進度，徹夜難眠，因此球隊今天將他下放二軍，好好休息、調整心理狀態。
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