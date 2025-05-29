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中職／一延再延…猿龍天母戰因雨延賽 上次美秀唱不成
味全龍隊今天原定在主場對上樂天桃猿隊，然因整日雨勢累積下來，就連排水良好的天母棒球場也出現積水，賽事難以進行下，提前宣告因雨延賽，將延期至補賽周。
這場猿龍戰原本就是延賽，這場賽事編號91號的賽事，原本是5月11日（周日）舉行，當天賽後還安排董事長樂團、美秀集團演唱，但也受雨勢影響而延賽，樂團演唱因此取消，而延期到今天後又再次遇到下雨。
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