中職／張政禹車禍撞傷大學生 味全龍：派員探視、強化管理

桃園青埔地區昨天傳出一起車禍，味全龍球員張政禹下午開車經過無號誌路口時，與騎車的大學生碰撞，龍隊球團證實此事，並第一時間派員探視傷者，將提供必要之協助，也將對涉案人員的行為進行檢討。

據報導，車禍發生在昨日下午2時40分左右，張政禹開車行經青埔區時，意外撞擊到一名大學生，造成對方胸骨骨折，由於有血塊壓迫，因此下半身無知覺也無法行走，需要進行手術。

味全龍球團表示：「針對球員張政禹昨日下午於桃園青埔棒球場旁發生交通擦撞事件，張員難過自責，球團深表遺憾。球團初步了解，全案於事發第一時間即主動完成報案，張員與同行之王順和無大礙，球員檢測酒測值為零，全力配合調查。」

球團昨晚亦已第一時間派員探視傷者，表達誠摯的關懷與歉意，後續亦將盡力提供必要之協助。球團對本案涉及人員的相關行為，將依既有制度進行檢討，若有違反規定之處，將依規定處置，並持續強化管理機制。

味全龍隊昨天作客桃園棒球場，與樂天桃猿隊鏖戰至延長賽10局才以5：6落敗，張政禹雖然沒有先發，但在6局下替補上場守備，1打數無安打，8局下守備時又被換下場。