快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／張政禹車禍撞傷大學生 味全龍：派員探視、強化管理

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍隊張政禹。中央社
中華職棒味全龍隊張政禹。中央社

桃園青埔地區昨天傳出一起車禍，味全龍球員張政禹下午開車經過無號誌路口時，與騎車的大學生碰撞，龍隊球團證實此事，並第一時間派員探視傷者，將提供必要之協助，也將對涉案人員的行為進行檢討。

據報導，車禍發生在昨日下午2時40分左右，張政禹開車行經青埔區時，意外撞擊到一名大學生，造成對方胸骨骨折，由於有血塊壓迫，因此下半身無知覺也無法行走，需要進行手術。

味全龍球團表示：「針對球員張政禹昨日下午於桃園青埔棒球場旁發生交通擦撞事件，張員難過自責，球團深表遺憾。球團初步了解，全案於事發第一時間即主動完成報案，張員與同行之王順和無大礙，球員檢測酒測值為零，全力配合調查。」

球團昨晚亦已第一時間派員探視傷者，表達誠摯的關懷與歉意，後續亦將盡力提供必要之協助。球團對本案涉及人員的相關行為，將依既有制度進行檢討，若有違反規定之處，將依規定處置，並持續強化管理機制。

味全龍隊昨天作客桃園棒球場，與樂天桃猿隊鏖戰至延長賽10局才以5：6落敗，張政禹雖然沒有先發，但在6局下替補上場守備，1打數無安打，8局下守備時又被換下場。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

樂天桃猿 張政禹 味全龍

延伸閱讀

中職／權喜原、金娜妍加盟小龍女 攜手李多慧組韓援三本柱

中職／李勛傑生涯首支再見安 延長賽破龍隊內野5人陣

應徵「除蟎師」得先買機器？ 大學生打工竟背債15萬元

中職／龍象吃獅、獅吃邦鷹食物鏈 林岳平點出關鍵在守備

相關新聞

中職／張政禹車禍撞傷大學生 味全龍：派員探視、強化管理

桃園青埔地區昨天傳出一起車禍，味全龍球員張政禹下午開車經過無號誌路口時，與騎車的大學生碰撞，龍隊球團證實此事，並第一時間...

經典賽／中華隊潛在台灣血統砲手在3A？蔡其昌：會來了解

昨日有網友透露，自己太太家的親戚在美國打球，正是效力小熊隊3A的砲手龍（Jonathon Long），若證實具有台灣血統...

中職／車禍後徹夜難眠 張政禹下二軍調整心理狀態

味全龍隊內野手張政禹昨天賽前發生車禍，撞傷大學生，雖然當天仍有出賽，但龍隊今天考量張政禹的心理狀態，將他下放二軍休息、調...

中職／一延再延…猿龍天母戰因雨延賽 上次美秀唱不成

味全龍隊今天原定在主場對上樂天桃猿隊，然因整日雨勢累積下來，就連排水良好的天母棒球場也出現積水，賽事難以進行下，提前宣告...

中職／金娜妍加入味全龍不放棄韓國活動 中文甜喊「會成為勝利女神」

中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天宣布韓籍成員權喜原與金娜妍加入，金娜妍也在個人社群平台發文，並發布影片用中文向球迷自我介紹。 金娜妍2024年成為韓職韓華鷹啦啦隊

中職／樂天桃猿下半季主題日公布 夏日聖誕很特別

樂天桃猿2025年下半季八大主題日正式出爐，包含「阿迷趴」、「辣酷甜趴」，還有「夏日聖誕」等主題，下半季門票於ibon售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。