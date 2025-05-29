快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

中職／金娜妍加入味全龍不放棄韓國活動 中文甜喊「會成為勝利女神」

聯合新聞網／ 綜合報導
金娜妍。截圖自金娜妍IG　
金娜妍。截圖自金娜妍IG　

中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天宣布韓籍成員權喜原與金娜妍加入，金娜妍也在個人社群平台發文，並發布影片用中文向球迷自我介紹。

金娜妍2024年成為韓職韓華鷹啦啦隊成員，以甜美清新的氣質與應援風格迅速累積人氣，更因自然親切的笑容而獲得「初戀系代表」的美譽。

今天金娜妍在Threads發文透露，自己是在生日當天得知成為小龍女，雖然目前仍在韓國活動，但從未忘記台灣粉絲們給的愛。

金娜妍提到未來會在台韓兩地發展，不放棄任何一邊，「我希望能對正在進行的韓國活動也負起責任、全力以赴的同時，繼續維持與台灣粉絲們這段珍貴的緣分。我不想在任何舞台上留下遺憾或讓人失望。即使行程更忙、更累，我也下定決心要在韓國與台灣兩地都付出真心、努力活動。」

金娜妍直呼與味全龍粉絲在一起，是最棒的疲勞回復劑，「謝謝大家一直以來的愛與支持。我一定會用行動來回應這份心意。6月6日，我們在天母球場見吧！一起加油！」

金娜妍今年曾受邀至台北大巨蛋擔任味全龍應援嘉賓，表現備受肯定。如今她拍影片，用中文向粉絲問好，「大家好我是娜妍！我真的好想念味全龍的粉絲們，能再次和大家一起真的好幸福，我會成為味全龍的勝利女神，請多多支持我，喜歡我呦！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

啦啦隊 味全龍

相關新聞

中職／張政禹車禍撞傷大學生 味全龍：派員探視、強化管理

桃園青埔地區昨天傳出一起車禍，味全龍球員張政禹下午開車經過無號誌路口時，與騎車的大學生碰撞，龍隊球團證實此事，並第一時間...

經典賽／中華隊潛在台灣血統砲手在3A？蔡其昌：會來了解

昨日有網友透露，自己太太家的親戚在美國打球，正是效力小熊隊3A的砲手龍（Jonathon Long），若證實具有台灣血統...

中職／車禍後徹夜難眠 張政禹下二軍調整心理狀態

味全龍隊內野手張政禹昨天賽前發生車禍，撞傷大學生，雖然當天仍有出賽，但龍隊今天考量張政禹的心理狀態，將他下放二軍休息、調...

中職／一延再延…猿龍天母戰因雨延賽 上次美秀唱不成

味全龍隊今天原定在主場對上樂天桃猿隊，然因整日雨勢累積下來，就連排水良好的天母棒球場也出現積水，賽事難以進行下，提前宣告...

中職／金娜妍加入味全龍不放棄韓國活動 中文甜喊「會成為勝利女神」

中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天宣布韓籍成員權喜原與金娜妍加入，金娜妍也在個人社群平台發文，並發布影片用中文向球迷自我介紹。 金娜妍2024年成為韓職韓華鷹啦啦隊

中職／樂天桃猿下半季主題日公布 夏日聖誕很特別

樂天桃猿2025年下半季八大主題日正式出爐，包含「阿迷趴」、「辣酷甜趴」，還有「夏日聖誕」等主題，下半季門票於ibon售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。