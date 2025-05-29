中職／金娜妍加入味全龍不放棄韓國活動 中文甜喊「會成為勝利女神」

中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天宣布韓籍成員權喜原與金娜妍加入，金娜妍也在個人社群平台發文，並發布影片用中文向球迷自我介紹。

金娜妍2024年成為韓職韓華鷹啦啦隊成員，以甜美清新的氣質與應援風格迅速累積人氣，更因自然親切的笑容而獲得「初戀系代表」的美譽。

今天金娜妍在Threads發文透露，自己是在生日當天得知成為小龍女，雖然目前仍在韓國活動，但從未忘記台灣粉絲們給的愛。

金娜妍提到未來會在台韓兩地發展，不放棄任何一邊，「我希望能對正在進行的韓國活動也負起責任、全力以赴的同時，繼續維持與台灣粉絲們這段珍貴的緣分。我不想在任何舞台上留下遺憾或讓人失望。即使行程更忙、更累，我也下定決心要在韓國與台灣兩地都付出真心、努力活動。」

金娜妍直呼與味全龍粉絲在一起，是最棒的疲勞回復劑，「謝謝大家一直以來的愛與支持。我一定會用行動來回應這份心意。6月6日，我們在天母球場見吧！一起加油！」

金娜妍今年曾受邀至台北大巨蛋擔任味全龍應援嘉賓，表現備受肯定。如今她拍影片，用中文向粉絲問好，「大家好我是娜妍！我真的好想念味全龍的粉絲們，能再次和大家一起真的好幸福，我會成為味全龍的勝利女神，請多多支持我，喜歡我呦！」