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經典賽／中華隊潛在砲手「龍仔」在3A？鄉民：媽媽是台灣人

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經典賽／中華隊潛在台灣血統砲手在3A？蔡其昌：會來了解

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊3A砲手龍（Jonathon Long）。截圖自jlong24_ IG
小熊隊3A砲手龍（Jonathon Long）。截圖自jlong24_ IG

昨日有網友透露，自己太太家的親戚在美國打球，正是效力小熊隊3A的砲手龍（Jonathon Long），若證實具有台灣血統，有機會成為明年的世界棒球經典賽戰力，中職會長蔡其昌也表示會進行了解。

批踢踢棒球討論板上，有網友erichsin表示，會知道龍（Jonathon Long）有台灣血統，是因為他是自己老婆家的親戚「他媽媽是台灣人」。

今年23歲的龍守備位置以一壘、三壘為主，偶爾兼任左外野手，2023年選秀第9指名加盟小熊隊，今年已經升上3A，今年賽季出賽46場，打擊率高達3成55，上壘率4成20、長打率0.541，OPS為0.960，生涯在小聯盟3年累積30轟。

備戰明年的經典賽，中華隊預計組成招募團隊，前往美國了解旅外球員近況，也包含接觸卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）等台美混血球員，當會長蔡其昌看到這則訊息時，親自留言表示：「收到，我請聯盟同仁來了解。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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