中職／李勛傑生涯首支再見安 延長賽破龍隊內野5人陣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊李勛傑。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊李勛傑。圖／樂天桃猿隊提供

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠生涯首度鎮守一壘，不僅屢有美技演出，更敲出陽春砲，然而在他退場後，樂天桃猿隊將比數追平，10局下李勛傑的生涯首支再見安打，讓猿隊以6：5逆轉勝出，延續4連勝。

龍隊先發打序出現烏龍，吉力吉撈原本要擔任指定打擊卻筆誤寫成一壘手，將錯就錯讓他解鎖成就，過去例行賽吉力吉撈僅擔任過捕手、指定打擊，但今天在一壘守得有模有樣，跳起接殺飛球、飛撲攔截滾地球。

吉力吉撈還在4局上敲出個人本季第4轟，將比數追到2：3，而5局上劉基鴻的陽春砲追平比數，李凱威更在1出局、二三壘有人時敲出關鍵安打，超前為5：3。

6局下龍隊做出守備調度將吉力吉撈換下場，不料接手的朱育賢在1出局、一壘有人時發生接球失誤，讓猿隊形成一三壘有人，接著陳晨威敲出的一壘滾地球，朱育賢先踩一壘封殺再夾殺抓到一壘跑者，然而三壘先回來得分。

追回1分的猿隊在7局下靠林立、林智平兩支安打將先發投手艾璞樂打退場，2出局後林泓育的安打敲回追平分，林智平則在拚本壘時被郭天信長傳阻殺。

9局上猿隊終結者陳柏豪上演劇場，被敲兩支安打，2出局、一二壘有人下，被石翔宇將球掃出左外野全壘打牆，與全壘打標竿擦肩而過，經電視重播輔助判決確認是界外飛球，逃過一劫的陳柏豪最終讓石翔宇敲滾地球下莊。

兩隊5：5進入延長賽，10局下馮健庭先犧牲觸擊將突破僵局制的跑者送上三壘，龍隊雖然祭出「內野5人陣」，但李勛傑面對陳禹勳敲出中外野安打，一棒讓比賽劃下句點。

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樂天桃猿 吉力吉撈

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