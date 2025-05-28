聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟牛棚放火燒掉紀錄 胡冠俞逆轉安斬斷6連勝
台鋼雄鷹今天7局下在德保拉退場後，突破牛棚投手呂彥青，高聖恩、胡冠俞連續兩支二壘安打攻下2分逆轉，以3：2斬斷中信兄弟的6連勝。
雄鷹首局就先從德保拉手中得分，黃秉揚擊出長打，魔鷹在2出局後敲出適時安打先馳得點，只不過接下來就難以再得分，即使在第4局一度經歷30多分鐘的因雨中斷，德保拉續投後仍繳出6局失1分的優質先發。
而兄弟打線在2局上安打串連，張志豪、黃韋盛、宋晟睿3支安打締造滿壘，岳東華敲出二壘安打一棒2分逆轉。
7局下呂彥青接手後，雄鷹先在1出局後由王博玄敲安，2出局後高聖恩的二壘安打送回追平分，胡冠俞補上安打超前比數，單局2分逆轉。
雄鷹先發投手吉田一將遇到因雨中斷先退場，先發4局掉2分，接替的土投抑制兄弟打線，曾奕翔和黃紹睿接力3局無安打，許育銘雖然出現危機但自己連飆2K化解，張誠恩更是代班昨天投2局的林詩翔，拿下生涯首次救援成功。
兄弟今天若能再奪7連勝，將是本季第2次，也是隊史36年來首度上半季2次7連勝，然而今天未能締造這項難得紀錄。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言