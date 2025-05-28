中職／兄弟牛棚放火燒掉紀錄 胡冠俞逆轉安斬斷6連勝

台鋼雄鷹今天7局下在德保拉退場後，突破牛棚投手呂彥青，高聖恩、胡冠俞連續兩支二壘安打攻下2分逆轉，以3：2斬斷中信兄弟的6連勝。

雄鷹首局就先從德保拉手中得分，黃秉揚擊出長打，魔鷹在2出局後敲出適時安打先馳得點，只不過接下來就難以再得分，即使在第4局一度經歷30多分鐘的因雨中斷，德保拉續投後仍繳出6局失1分的優質先發。

而兄弟打線在2局上安打串連，張志豪、黃韋盛、宋晟睿3支安打締造滿壘，岳東華敲出二壘安打一棒2分逆轉。

7局下呂彥青接手後，雄鷹先在1出局後由王博玄敲安，2出局後高聖恩的二壘安打送回追平分，胡冠俞補上安打超前比數，單局2分逆轉。

雄鷹先發投手吉田一將遇到因雨中斷先退場，先發4局掉2分，接替的土投抑制兄弟打線，曾奕翔和黃紹睿接力3局無安打，許育銘雖然出現危機但自己連飆2K化解，張誠恩更是代班昨天投2局的林詩翔，拿下生涯首次救援成功。