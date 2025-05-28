聽新聞
0:00 / 0:00
世壯運／金牌戰當引退賽投 林煜清嗑5、6顆止痛藥再上
雙北世壯運棒球競賽男子組35+由NTSU OB隊後來居上，以7：3擊敗山羊兄弟隊奪下金牌，前職棒球星林煜清吞了5、6顆止痛藥，「中2日」中繼3.1局、失1分拿下勝投，他笑說：「這算是引退賽了。」
由周思齊率領的山羊兄弟隊在4局下先攻得2分，其中1分是林煜清在滿壘、2出局登板中繼後，出現投手犯規而送分，但隨後靠著三振止血，職棒生涯沒有出現過投手犯規的林煜清解釋，是跟捕手溝通上有些失誤，「我的問題啦」。
然而國立體育大學校友為主體的NTSU OB隊在6局上反擊，45歲的陳家豐在滿壘時上場代打，敲出清壘二壘安打逆轉比數；山羊兄弟隊雖然在6局下扳平，但7局上NTSU OB隊灌進4分奠定勝基。
林煜清表示，隊友們都很認真練球，這是都是45、46歲的學長在帶領，「他們比我們還拚，前陣子春季聯賽在帶隊比較忙，後面才加入，他們是每周都約練球。」
四強賽林煜清才登板過，今天又投了48球、吃完最後3.1局守住勝利，他透露周日登板後，就感覺手不太舒服，但去找防護員說「我今天就是要上」，猛嗑止痛藥上場，「就是久違的熱血，跟自己的母校一起打拚，這種感覺非常好。」
今天林煜清的女兒特別到場看爸爸投球，國體大棒球隊也在，擔任投手教練的林煜清說：「要拚給學生看。」能夠在大巨蛋投球感覺十分過癮，因為職棒生涯來不及參與，「自己的心願達成，算是引退賽了。」
林煜清對決高國輝、周思齊都讓對方敲出飛球出局，他也笑說，過去跟周思齊當過很久隊友，對決機會不多，今天也找回過去跟兩人對決的感覺，「很享受，就是直球對決」。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言