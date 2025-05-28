日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

日本職棒火腿鬥士隊投手「台灣至寶」孫易磊昨天拿下生涯第一個救援成功，雖然結果是封鎖軟銀隊，不過與台灣有深厚淵源的軟銀球團會長王貞治，今天賽前也稱讚孫易磊：「你的變速球非常不錯。」

昨天火腿對軟銀隊的比賽，孫易磊在球隊3分領先下於9局下登板，以10球投出三上三下，守住勝利，也以20歲3個月的年紀，超越2018年堀瑞輝（當時20歲5個月），成為火腿隊史最年輕完成初次救援成功的投手。

今天賽前練習時，孫易磊主動前往一壘側休息區，向王貞治打招呼，王貞治回應說：「昨天投得很好啊，你的變速球也非常不錯，是很好的武器。」孫易磊聽後開心表示：「王會長是台灣所有人都知道的英雄。」