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中職／陳傑憲台語俚語炎上致歉 太太回應：再亂講話就照三餐親

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅外野手陳傑憲。記者蘇健忠／攝影
統一獅外野手陳傑憲。記者蘇健忠／攝影

統一獅外野手陳傑憲近日受訪時中提及台語俚語，不慎引用「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」，引發社群平台批評聲浪。陳傑憲昨深夜於個人IG發文致歉，強調並無貶抑女性之意，也立即向太太致電致歉，老婆Hailey也回應：「再亂講話，我就照三餐親」。

陳傑憲日前參與YouTube節目進行「台語大考驗」，在談話過程中舉例多則台語俚語，如「聽某喙，大富貴」、「時到時擔當，無米才煮番薯湯」、「心情放乎開，好事自然來」，然而其中談到曾聽過「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」一語，被網友認為涉及性別歧視，引發爭議。

面對輿論反彈，陳傑憲昨晚發文表示：「幾天前的訪談片段中，自己臨時想到的台語俚語不多，當時只是照著記憶中聽過的話在鏡頭前分享，並無惡意。」他也強調，從未想過對妻子或任何一位女性不尊重，自己一直以來非常感謝家庭成員的付出，尤其是職業球員的家屬，「真的非常辛苦」。

他坦言，即使出於分享、玩笑的語氣，仍可能對他人造成傷害，語言的影響力不容小覷。他說，在察覺問題後已第一時間向妻子致歉，也藉此事件深刻反省。

「即使本意並非如此，還是會有人因此受傷，那些話就不該說出口。」陳傑憲表示，未來會更謹慎地看待言語分寸，也期許自己能更加珍惜與保護身邊的家人，避免類似情況再度發生。

陳傑憲的太太Hailey也透過IG限動回應，「連吃緊弄破碗這麼耳熟能詳的俚語也想不到，嘴一快就講出這句真的是⋯再亂講話，我就照三餐親」。

陳傑憲太太發文。
陳傑憲太太發文。

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陳傑憲 統一獅

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