日職／派孫易磊9局關門有藍圖 新庄剛志大讚台灣至寶跟自己

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊昨天在第9局關門成功，締造隊史最年輕救援成功紀錄，背後有著監督新庄剛志培養年輕戰力的藍圖，甚至在個人社群大讚孫易磊對於棒球的熱衷，也不忘偷偷說了一下自己的功勞。

火腿隊昨天以5：2擊敗軟銀隊，9局下不是派出今年的終結者田中正義，而是由20歲的孫易磊登板，他也不負期望只用了10球就完成1局後援任務，締造三上三下，送出1K，最快球速151公里。

新庄剛志在賽後主動談到，之所以在最後一局沒有使用終結者田中，而是選擇孫易磊，是因為「投手教練現在也開始比較站在我這邊了，他的膽子變大了呢」。

新庄隨後解釋：「像這樣讓新的明星球員嶄露頭角，讓球隊贏球，能夠厚植戰力，雖然田中或許也很想投吧。」

新庄也展現對孫易磊的關心，像是看到他從7局下半左右就開始熱身，「想說『沒問題吧？』，雖然很早就決定第9局由他來投」，但畢竟孫易磊過去都是擔任先發，也就讓他依照自己的判斷去行動。

孫易磊在賽後的英雄訪問中，被問到何時得知會上場投第九局時，他用日語回答：「是第五局進牛棚的時候知道的。」當被問到是否緊張時，他也羞澀地回憶說：「當時是2：2，所以有點緊張。」

而新庄剛志在個人的IG也貼上孫易磊的好投影片，並寫下，「在日本職棒打拚才2年左右，年僅29歲就已經熟練掌握投手丘，他每天都在享受棒球、享受在日本的生活，並不斷提升自己。」

也解釋了孫易磊為何能在賽後訪問以日文應答，「那是因為在嚴格訓練結束後，他還特地請了日語老師，每周學習三到四次，努力不懈地學習。正是這樣的態度，也讓他的棒球技術隨之進步。」

新庄剛志的IG最近3篇貼文有2篇是孫易磊，包含22日轉為支配下的祝賀影片，新庄也偷偷補充自己的功勞，「果然，讓他進入支配下名單的時機，完全是BOSS眼光如炬！謝謝你。」