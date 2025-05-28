中職／因一句俚語遭炎上 陳傑憲道歉：沒想過對女性不尊重

統一獅隊球星陳傑憲最近在影片中談到台語俚語，說出「厝若要興，某就要照三頓揍」等句子，引發網友熱議，不少網友認為他對女性不敬，對此陳傑憲27日晚間在個人IG發文道歉，強調自己沒有歧視或貶低女性的意思，並第一時間向太太道歉。

訪談中陳傑憲被問到「知道哪些台語俚語？」，他列舉「聽某嘴，大富貴」、「心情放乎開，好事自然來」等句，但接著說出「厝若要興，某就要照三頓揍」，並笑說，「我們都在笑啊，像這樣的台語梗都很好笑。」

內容被人擷取後在網路上瘋傳，不少網友認為玩笑太過頭，公眾人物不應如此發言，對此陳傑憲在IG發文道歉，「前幾天訪談的影片討論到台語俚語造成大家觀感不好，我本人感到非常抱歉，當天我一時之間想到的俚語並不多，只照著聽過的就在鏡頭前分享出來。」

陳傑憲強調，「我從來沒有想過對太太或任何一位女性不尊重，因為一直以來都非常感激每個成員對家庭的貢獻，特別是球員的家屬更是辛苦。我了解到說出聽過這句俚語的同時，即使只是表達聽過的玩笑話，卻也已經對人造成傷害。」

陳傑憲再次向關心事件、被言語傷害到的人致歉，並透露意識到問題後，有馬上打電話向太太道歉，「經過這次教訓，更讓我體認到言語的力量非常大，即使本意並非如此，還是會有人被影響或覺得受傷，這些話就是不該被說出口。」

最後陳傑憲將這個俚語修正為「厝若要興，某要照三餐親」，表達對家庭的尊重，「最後還是要對各位說一聲對不起，期許自己可以更愛護身邊的家人，在玩笑之際也要記得分寸。」

陳傑憲太太事後也在IG發文寫道，「連吃緊弄破碗這麼耳熟能詳的俚語也想不到，嘴一快就講出這居真的是...再亂講話，我就照三餐親。」

陳傑憲發文道歉。