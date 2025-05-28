日職／孫易磊一軍生涯首次救援成功 創火腿隊史最年輕紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
孫易磊寫下火腿隊史最年輕拿到救援成功的紀錄。圖截自影片
孫易磊寫下火腿隊史最年輕拿到救援成功的紀錄。圖截自影片

日本火腿隊以3分領先進入9局，新庄剛志監督在最後關門時刻派上了「台灣至寶」孫易磊，結果孫易磊不負所托，面對3名打者僅用10球就三上三下完成比賽，拿下一軍生涯首次救援成功，而這只是他轉為支配下選手後的第3度登板。

賽後的英雄訪問中，孫易磊幾乎用日文回答，不過被問到是否對於這樣的進度感覺如何時，孫易磊改以中文回答：「我覺得沒有到很快，就是照自己的節奏去丟。」

火腿原本終結者是田中正義，本季累積8次救援成功，在太平洋聯盟僅次於平良海馬，不過新庄監督還是改派孫易磊登板，對於這樣的決定，新庄笑著說：「我們的投手教練啊，最近已經傾向站到我這邊了。所以第九局就直接讓易磊上去投。他現在愈來愈有膽識了！」

孫易磊近期先後完成中繼和救援成功，也讓火腿牛棚更添可用之兵，由於今天比賽是在軟銀主場，有日本球迷就笑稱火腿已經組成了「孫正義」連線，正好拿來呼應軟銀的老闆。

新庄監督認為這是很好的隊內競爭效應，新人可以出頭，也厚實了球隊戰力，「田中今天可能也想上場吧。但這就是球隊向上進步的一部分。我感到非常高興。」新庄說道。

目前年僅20歲又3個月的孫易磊，寫下火腿隊史最年輕拿到救援成功的紀錄，原紀錄是堀瑞輝在2018年創下，當時他是20歲又5個月；另一方面，孫易磊更是2005年陳偉殷之後、第2年輕取得救援成功的洋將。陳偉殷生涯首次救援成功是出現在2005年8月7日對橫濱一戰。

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