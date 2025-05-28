日職／英雄訪問幾乎全日文回答 孫易磊：感覺一次比一次好

中央社／ 27日電
孫易磊拿下生涯首次救援成功。圖截自影片
孫易磊拿下生涯首次救援成功。圖截自影片

旅日北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊今天9局下後援登板，花10球讓對手3上3下，投1局無失分，拿下生涯首次救援成功，接受英雄訪問幾乎全日文回答。

被譽為「台灣至寶」的投手孫易磊一軍生涯第3場登板，今天在福岡PayPay巨蛋客場出賽，9局下球隊5比2領先登板，讓山川穗高敲出三壘方向滾地球出局，三振秋廣優人，接著再讓嶺井博希敲出三壘方向滾地球出局。

孫易磊今天總計用10球後援投1局，面對3名打者沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速151公里，球隊終場就以5比2擊退福岡軟銀鷹，孫易磊拿下一軍生涯首次救援成功，目前3場一軍登板維持無失分。

孫易磊接受英雄訪問時幾乎全日文回答，一開始用日文跟球迷說謝謝，也提到大概5局開始進到牛棚準備，9局下3分領先時登板，不會覺得緊張，登板就全力投球，感覺一次比一次好。

被問起一軍生涯第3場出賽就拿下救援成功速度，孫易磊只有這題用中文回答，他表示，沒有覺得特別快，照著自己的節奏丟。接著孫易磊又切換回日文表示，會更加努力，也希望球迷可以繼續為他加油。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

福岡 日本 日文 成功 後援

相關新聞

日職／英雄訪問幾乎全日文回答 孫易磊：感覺一次比一次好

旅日北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊今天9局下後援登板，花10球讓對手3上3下，投1局無失分，拿下生涯首次救援成功，接受英雄訪問幾乎全日文回答。 被譽為「台灣至寶」的投手孫易磊一軍生涯第

中職／王正棠猛打卻兩度死壘間 本壘攻防戰帥到陳傑憲「害我很難看」

富邦悍將隊今天以8：4擊敗統一獅隊，本季對戰獅隊吞下7連敗後終於拿下首勝，王正棠3安打、2打點獲選為單場MVP，今天也兩...

中職／高捷一軍打4場就開轟有點驚喜 短打失敗要回去做筆記

富邦悍將隊今天以8：4擊敗統一獅隊，新人高捷在生涯第4場一軍出賽敲出首轟，震驚新莊棒球場現場球迷，連他自己也說「有點驚喜...

中職／王威晨延長賽敲超前二壘打 兄弟擊敗雄鷹6連勝

中職中信兄弟今天與台鋼雄鷹交手9局打完僵持不下，兄弟隊王威晨10局上敲出超前比數二壘打，率隊以4比3拿下近期6連勝，王威...

中職／沒有看錯！悍將0:3落後成功越獄 打爆獅隊終止對戰7連敗

富邦悍將隊今天開啟無雙模式，打完5局已經先發九棒全員安打，最終全場敲出15支安打，以8：4擊敗統一獅隊，終止4連敗；悍將...

中職／面對悍將竟連3局失分 獅隊洋投蒙德茲寫本季第一人紀錄

統一獅隊洋投蒙德茲壓不住富邦悍將隊打線，今天先發4局已用101球，被狂敲9安打、失4分，前3局都掉分，為本季第一位面對悍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。